Denne julen utfordrer jeg både deg og meg selv: Spis opp all maten din.

Bæra i multekremen, de plukket vi i 1994, sa bestemor da hun serverte dessert etter en julemiddag i 2012. Besteforeldrene mine hadde flyttet ut av huset sitt, og funnet både det ene og det andre langt nede i fryseren. Vi spiste multekremen, og det ble en morsom historie.

Jeg mener ikke å oppfordre til å spise mat som er tyve år gammel. Det jeg ønsker er å utfordre deg til er å ikke kaste mat som burde vært spist denne julen.

Noe av det beste med julen er å samle venner og familie rundt bordet til et godt julemåltid. Kaffe og kaker etterpå. Det skal være nok mat. Men hvor mye av denne maten ender egentlig opp i bosset? Hver åttende handlepose med mat vi forbrukere kjøper går faktisk i bosset. Det viser sluttrapporten for prosjektet Format, som ble publisert i september i år.

Jeg tror vi har en ribbe i fryseren fra i fjor, sa pappa for en stund siden da vi snakket om årets julefeiring. Det samme tror jeg han sa i fjor.

Når jeg har middagsbesøk er min største skrekk at det ikke skal være nok mat. Og jeg tror dette er noe av grunnen til at vi forbrukere kjøper for mye, lager altfor mye og ender opp med å kaste for mye mat. Dersom vi skal redusere mengden mat vi kaster, er det nødvendig at vi tenker oss om både når vi handler, når vi lager maten og når vi rydder bort restene.

Denne julen utfordrer jeg både deg og meg selv: Spis opp all maten og unngå å kaste mat! Det innebærer å unngå å kjøpe for mye og å tørre å ikke lage for mye. Ikke kjøp fire ekstra kilo pinnekjøtt for sikkerhets skyld, dersom du egentlig vet at det er for mye. Ikke lag surkål til ti personer, dersom du vet at kun tre vil forsyne seg. La være å lage den sorten julekaker som du kastet restene av i mai i år. Dekk lunsjbordet med middagsrester. Bestem deg for å ha restemiddag en dag i romjulen. Frys middagsporsjoner til en hektisk januardag.

ForMat-prosjektet har kartlagt omfanget av og årsaker til matsvinn i Norge. Analysene i studien viser at norske husholdninger har redusert matsvinnet sitt, målt i kilo, med ni prosent fra 2011 til 2015. Problemet er at vi kaster mer av den dyre maten og den maten med høyest klimafotavtrykk. Det betyr at selv om matkasting i husholdningene målt i kilo har gått noe ned, har forbrukernes økonomiske tap gått opp. Også klimabelastningen knyttet til husholdningenes matsvinn har faktisk gått opp. Når man tenker på at 61 prosent av matsvinn skjer hjemme hos oss forbrukere, skjønner vi at vi fortsatt har mye å gå på. Ta utfordringen denne julen om å unngå å kaste mat! Det er et viktig bidrag til et bedre miljø, og til din egen lommebok