Ved fullt frislipp blir det for mange drosjer. Det gir høyere priser og lavere kvalitet.

30. desember uttaler Bergens Tidende seg om «Fremtidens drosjer» på lederplass. Det er behov for å peke på noen misforståelser.

Regjeringen foreslår endringer i yrkestransportloven, som næringen har etterlyst lenge. Vi har bedt om regulering av antallet og handlingsrom til taxisentralene. Vi får begge deler.

For de som ikke er tilstrekkelig innvidd i hvordan taximarkedet fungerer, kan det synes rart at det er nødvendig med regulering av antall taxier. Ved «fullt frislipp» oppstår overkapasitet i markedet. Resultatet blir høyere priser og lavere kvalitet. Næringen blir mindre attraktiv, og rekruttering av god arbeidskraft svikter. Dette støttes av Transportøkonomisk Institutt, og er også erfaringene fra land som har opphevet antallsreguleringen. Norge er slett ikke ikke alene om slik regulering.

Oppheving av tilslutningsplikten gir taxisentralene handlingsrom og styringsrett. Dette bygger på et forslag fra Norges taxiforbund til Samferdselsdepartementet allerede i 2012. Konsekvensen av regjeringens forslag er at taxisentralene selv kan velge hvilke løyvehavere en ønsker å inngå transportøravtale med.

Det skaper en viktig dynamikk i markedet og gir taxisentralene muligheter til fritt å videreutvikle konsepter og sikre tilfredsstillende leveransekvalitet overfor kundene.

Taxibransjen har arbeidet systematisk for å sikre at det betales merverdiavgift og skatt av næringens inntekter. Det har vi hatt suksess med. Vi er ikke tjent med løsninger som legger til rette for ulovlig transport og svart økonomi.

Uber utfordrer næringen gjennom å tilby billig transport. Det kan se ut som om BT mener at ulovligheter ikke skal straffeforfølges. Sverige har avdekket at mange Uber-sjåfører unndrar store beløp fra beskatning. Det er vel liten grunn til å tro at det er annerledes i Norge.

Departementet signaliserer at de vurderer kravet om hovederverv for en løyvehaver. Vi ønsker at taxibransjen skal være en attraktiv næringsvirksomhet. Derfor bør en taxieier ha sin drosjevirksomhet som hovederverv. At dette skaper misforhold mellom tilbud og etterspørsel, er en misforståelse. I Bergen Taxi har vi 300 drosjeeiere som har ansatt 800 sjåfører. Taxisjåførene har ikke krav om å kjøre i full stilling. Tilbudet justeres gjennom at drosjeeierne ansetter sjåfører på deltid.

Taxinæringen har i mange år hatt avanserte løsninger hvor kundeoppdrag og taxi kobles automatisk. Videre digitalisering kom gjennom automatiske bestillingsløsninger. Bergen Taxi introduserte sms-bestilling i 2007 og første app-løsning i 2012. I dag kommer 12 prosent av bestillingene inn via app, det gir mer en 400 daglige app-oppdrag. Så jo, da - taxinæringen tilpasser seg markedet og kundens behov.