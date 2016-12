Jeg kjenner takknemlighet til alle dere som hver dag går på jobb og betaler skatt fordi dere bryr dere om mennesker som meg.

Da jeg var 18 år var planen klar. Jeg skulle bli fysioterapeut. Det eneste som kunne forstyrre de planene var dersom min idrettskarriere skulle fortsette. Jeg var ung og lovende, og hadde flere kamper for juniorlandslaget. Jeg var ikke så verst på skolen heller, så det så ganske lyst ut for fremtiden.

Men fremtiden ble ikke slik jeg hadde tenkt. Livet tok andre veier helt av seg selv. Mørket som alltid hadde vært inni meg vokste til det tok helt over. I mange, mange år var det angst og depresjon som styrte livet mitt.

Nå er jeg 47 år. Det ble mange år med terapi, og ut og inn av Sandviken. Og jeg skammet meg så inderlig. At jeg, som var så ung og lovende, skulle ende opp slik. Og jeg tenkte at slik tenkte nok alle dere andre også. Nå er det ikke så mange som vet så mye om min ungdom lenger, men likevel tar jeg meg ofte i å bøye hodet litt når lommeboken er slunken, og jeg må telle kronestykker i butikken. Og andre steder også, for den del. For uføretrygd er jo tradisjonelt ikke noe man publiserer med stolthet at er eneste inntekt. Men heldigvis har jeg skjønt at det er lov å stille spørsmål ved tankene jeg tror på.

En dag gikk jeg på butikken. Det var i slutten av «lønnings»-måneden, så kontoen var veldig slank (men ikke særlig vakker). Jeg gikk med bøyd hode, litt skamfull over at jeg ikke greide det. At jeg ikke greide livet, slik jeg trodde jeg skulle ha gjort. Egentlig var jeg litt sint og bitter der jeg gikk på butikken. Jeg tenkte på alle dere som jobber, og som ser ned på sånne som meg. Og jeg tenkte at det er urettferdig at jeg alltid har så lite penger. Men så kom jeg på å stille meg selv spørsmålet: Er det sant? Er det sant at alle dere som jobber ser ned på og forakter slike som meg?

Det kan hende at noen av dere ser ned på meg. Men plutselig så jeg at dere faktisk jobber for at jeg kan få lov til å ha penger i det hele tatt. Og jeg ble fylt med takknemlighet til dere. Jeg byttet ut skam og skyld med takknemlighet. Det var egentlig veldig deilig og kan anbefales for alle som vil forsøke.

Jeg kjente takknemlighet til han i kassen, til hun som ordnet i butikken, og til alle dere som hver dag går på jobben og som betaler skatt fordi dere bryr dere om mennesker som meg. Vi som er syke, og gamle og handikappet, og alle andre som ikke greide det som er så lett å tro at alle burde gjøre. Noe som for øvrig en sterk tro man ved en annen anledning også kunne sette spørsmålstegn ved. Tusen takk! Tusen takk for pengene som kommer på konto hver måned. Tusen takk for at dere faktisk setter så stor pris på meg at dere gjør dette for meg. Jeg greier meg, og jeg ville kanskje ikke gjort det uten dere. Og jeg lover å alltid gjøre mitt beste, slik alle andre gjør, og aldri gi opp tanken på å kunne være med å betale skatt sammen med dere.

Tusen takk til alle dere som jobber på Sandviken, takk til psykologer og psykiatere, takk til sykepleiere og assistenter, takk til nattevakter og vaskepersonell. Dere reddet livet mitt.

Mange av dere har gått på skole i flere år for å redde mitt og andres liv. Og selv om dere ikke er feilfrie, så er ikke jeg det heller. Jeg vet at jeg alltid har gjort mitt aller beste, det jeg kunne ut ifra det jeg visste der og da. Så da vet jeg at dere også gjør det. Deres aller beste.

Kanskje er det slik at «det er det som ikke er perfekt, som egentlig er det som er perfekt ». Hvem vet? Jeg vet i hvert fall at jeg lever, og at jeg har lært uendelig mye av det livet jeg fikk som jeg ikke hadde planlagt. Det kan jeg godt dele med andre en gang det kunne passe sånn. Men denne gangen ville jeg bare si takk.