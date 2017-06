Klager jeg, kan jeg måtte vente et år med å studere.

Jeg har hatt muntlig eksamen som privatist på videregående skole og oppdaget hvor sårbart det er. Etter eksamen i historie gikk det ikke helt veien. Resultatet som jeg trodde var godt, var dårlig.

Vi lever i et samfunn som er bygd på etterprøvbarhet og kontroll. Det er dessverre ikke sånn det fungerer i utdanningssystemet ved muntlig eksamen. Man har ikke muligheten til å overprøve vurderingen, ifølge opplæringsloven §5–10. Den sier at man bare kan klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet.

Enhver vurdering er menneskelig og har potensial for feilvurderinger. At et 20 minutters muntlig fremlegg etterfulgt av noen få tilfeldige spørsmål skal være tilstrekkelig grunnlag til å vurdere kompetanse tilegnet gjennom et helt skoleår – uten at det ligger en skriftlig mappevurdering eller lignende i bunn – holder ikke. Det kan gi et skjevt og lite nyansert bilde av kunnskapsnivået til eleven. Det er også betenkelig at det ikke er lov å filme eller ta lydopptak av eksamen. Det kunne sikret etterprøvbarheten.

Ja, man kan klage på formelle feil, for eksempel om man ikke får tilgang til internett når man har krav på det. Men det er ikke uproblematisk, for man risikerer å stå uten karakter i lang tid. Som Hordaland fylkeskommune sier skriver: «Du kan ikke regne med å ta ny eksamen samme eksamensperiode». Og videre: «Du står da uten karakter hvis du ikke har en karakter fra før».

Man kan altså stå uten karakter i månedsvis. Hvis man klager etter eksamen i vårsemesteret, kan man risikere å stå uten generell studiekompetanse helt frem til januar. Når da opptaket for høyere utdanninger er om sommeren, og man trenger generell studiekompetanse for å søke, risikerer man å måtte utsette studiene et år.

Det er ikke et slikt system vi ønsker i Norge. Ekstern sensor har stor makt, både i forhold til den interne sensoren (læreren) og til eleven. En mulighet for å etterprøve sensuren, ville sikret den svakeste part i vurderingen – eleven.

Problematisk er det også at det ikke er satt tydelige mål for hva som er forventet, og at det ikke blir lagt frem hva som vektlegges når man får utlevert oppgaven med spørsmål 20 minutter før man skal i ilden. Man kan gå fra eksamenslokalet uten å vite hvorfor sensor vurderer som han/hun gjør. En sensor kan si at du manglet noen ting, derfor lander du på en toer. En annen elev kan få tilbakemelding på at det var noen huller her og der, men at du lander på en firer.

Det vitner om at begrunnelsen er for dårlig. En må kunne forstå sensors vurdering, ellers blir det lite konstruktivt.

Skolekarakterer er svært viktig for videre jobb og utdanningsmuligheter. Eksamen er en formell situasjon, derfor må man også ha holdbare karakterbegrunnelser og mulighet til å klage. Jeg håper Utdanningsdirektoratet kan svare på om de jobber for endring der det er svakheter.