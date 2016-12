Det er en grunn til at man ser så mange menn klemme hverandre i fengsel.

Jeg ble tatt på gaten av politiet, jeg satt i tre måneder med brev- og besøksforbud, det var grusomt, fikk ikke engang ringe min mor for å si hvor jeg var. Jeg sitter her sammen med folk som har lange forvaringsdommer, det er rart. Jeg har aldri vært voldelig. Jeg er ikke kriminell, jeg har et rusproblem. Når jeg er lei meg stikker jeg meg selv. De fleste narkomane er lei seg. Rusmisbrukere burde ikke være i fengsel, de burde være i behandling.

Det jeg savner mest i fengselet er kroppskontakt. Det er en grunn til at man ser så mange menn klemme hverandre her. Man trenger litt nærhet.

Jeg får ikke engang gi samboeren min en klem når hun kommer på besøk. Umenneskelig. Konsekvensene er at det er vanskelig å holde et forhold ved like. Det er vanskelig. Men jeg er sikker på at vi klarer det uansett. Vi kjemper begge på hver vår måte, det er nesten litt romantisk oppi det hele.

Vi har 20 minutter telefontid hver uke, da ringer jeg min mor og samboeren min. Men du blir avlyttet, så man veier jo sine ord med gull og kan ikke være seg selv. Når jeg får besøk, skjer det bak glassvegg. Jeg har aldri møtt samboeren min uten glassvegg. Før og etter besøk må man kle seg naken og ned i hockey. Det er nedverdigende. Det føles som et overgrep. Selv om du har hatt besøk bak glassvegg, det er umulig å smugle inn noe.

Det føles helt jævlig. Du har nesten ikke lyst til å ha besøk. Men man gjør det likevel, for dem du er glad i. De er redd for at rusmidler skal komme inn, selv om jeg aldri har hatt en positiv urinprøve i fengsel. Jeg har aldri ruset meg her. Festen er over når du sitter i fengsel.

De fleste nordmenn tror at fengsel er som et hotell, masse kanaler med bra mat. Men det er et mareritt. Du våkner opp til den samme dagen hver dag. Du har ikke kontroll over ditt eget liv. Fellesrommene er ikke et fristed, om du ikke kommer overens med noen, så har du ikke noe valg. Du kan ikke trekke deg unna.

Det beste med fengsel er å bli nykter. Det er egentlig synd at man bruker den fineste tiden med overskudd og klare tanker her inne. Tiden du kunne brukt med familien din og vært ordentlig til stede blir brukt i fengselet. Det er jo da jeg burde være sammen med mine nærmeste.

Skribenten deltok i BTs skrivekonkurranse «Historier fra Bergen fengsel». Han soner en dom for oppbevaring og salg av narkotika.