Før elsket jeg julen. Den gangen var jeg et barn og trippet forventningsfull etter hvert som julen nærmet seg.

Særlig en av julesangene fikk en spesiell betydning for meg, «Paint Christmas White». Før ble julen malt hvit, men ikke av snøen. Ikke på grunn av alle de fine gavene under juletreet. Heller ikke fordi huset hadde blitt pyntet så fint, eller at det ble servert så god mat.

Nei, det var noe som skjedde med menneskene rundt meg. Familiesamholdet ble viktig. Jeg kjente meg betydningsfull. Det lå gaver under juletreet fra mennesker jeg ikke kjente. Naboer kom på døren med julehilsener. Voksne mennesker som vanligvis hadde noe alvorlig over seg, la bekymringene sine til side. Jeg fikk troen på menneskene, tro på godhet, tro på håpet.

For ingen har tid til å male julen hvit lenger. Noen av de menneskene jeg har hjulpet mye gjennom årene, hjelper ikke tilbake.

Så ble jeg voksen, og det barnslige forsvant mer og mer. Hverdagen ble travel, og preget av livets alvor. Før var jeg en som omtrent levde av å hjelpe andre, så kom en tid da jeg kunne trenge litt hjelp selv. Jeg fikk kjenne på opplevelsen av at alle har nok med sitt. Kanskje er det nettopp nå i julen at dette blir litt trist.

Jeg er ikke av de ensomme. Nei, en stor familie og mange venner. Det havner drøssevis med gaver under treet. Jeg har en mann som elsker meg over alt på jord, og fantastiske barn. Det blir pyntet til jul og det serveres julemat. Likevel ligger det et mørke over julen.

For ingen har tid til å male julen hvit lenger. Noen av de menneskene jeg har hjulpet mye gjennom årene, hjelper ikke tilbake. Det synes så mye viktigere å få huset striglet til jul enn å bruke tiden til menneskene rundt. Kanskje hadde det å ta seg tid eller stille opp med praktisk hjelp blitt en mye hyggeligere julegave enn det materielle som havner under juletreet.

Dere som får hjelp fra andre må huske å takke de som stiller opp. Takk hver eneste gang de gjør noe for dere, for det er ikke en selvfølge for alle å få hjelp. Og husk at det også koster noe for den som gir. Dere som ikke får særlig hjelp må huske at dere ikke er alene.

Til de som gjerne har energi til overs og som ønsker å bruke den til noe, husk at det er noen der ute som ville fått hjertet glovarmt med litt hjelp, særlig nå i julen. Det er det som koster noe av deg selv som kanskje varmer mest. Det jeg ønsker høyest nå for denne tiden, er at julen blir hvitmalt. For det som mange egentlig trenger, er det få som gir. «It’s up to each of us to paint Christmas white ...».