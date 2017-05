Da jeg var på Ullensvang asylmottak, ble jeg spurt om hvilken by jeg ønsket å bo i. Uten å tenke svarte jeg Bergen.

Selv om jeg ikke kjente til Bergen så mye, hadde jeg en god følelse av at dette var en fin by. I fjor flyttet jeg endelig til vakre Bergen på grunn av utdanning. Jeg likte naturen her, og at begrensere er opptatt av naturen og flink til å ta vare på byen.

Det jeg liker aller mest i Bergen, er utdanningsmiljøet. Det finnes mange høyskoler, fagskoler og videregående skoler og et flott universitet. Dette tiltrekker mange elever og studenter fra hele Norge og hele verden. Jeg kaller denne byen for «vitenskapsbyen», siden bergensere er opptatt av utdanning og studier. Denne auraen over byen motiverer meg for å jobbe mye med min utdanning.

Kort tid etter at jeg flyttet til Bergen, fikk jeg kjenne på hvor vanskelig det er å finne et sted å bo. Jeg hadde lyst til å bo sammen med nordmenn for å bli bedre kjent med den norske kulturen og for å praktisere det norske språket, men det var ikke lett å få til. Heller ikke jobb var lett å finne her i byen.

Jeg ble til slutt lei av hvor mange søknader jeg har sendt for å skaffe meg en jobb, uten at det hjalp i det hele tatt. Min e-post adresse er nå full av søknader som jeg har sendt til forskjellige firmaer, bedrifter og butikker. Den eneste tilbakemeldingen jeg fikk, var den vanlige: «Du har dessverre ikke gått videre i ansettelsesprosessen. Vi takker for interessen». Som fersk innvandrer i Bergen med stor arbeidslyst, er det tungt å bli mistenkt for å snylte på landets velferdsgoder.

Jeg er fremdeles elev ved Askøy videregående skole. Selv om jeg er 26 år, går jeg på vanlig videregående skole. Jeg er kanskje den eldste eleven på hele skolen, men jeg har håp om å fullføre.

I forrige måned skjedde noe som plaget meg mye. Jeg søkte på en bedrift som driver med IKT for å få lærlingeplass som telekommunikasjonsmontør. Tre elever fra klassen ble innkalt til intervju, men ikke jeg. Jeg fikk aldri noe tilbakemelding fra dem. Jeg var skuffet, og spurte meg selv: Er det på grunn av mitt navn eller hudfarge? Er det fordi jeg er flyktning?

Bergen er en av de fineste byene i Norge, synes jeg. Jeg er utrolig i glad i byen, og nyter enhver god opplevelse byen har å by på. Men jeg har ikke glemt vanskelighetene jeg har møtt og fortsatt møter. De finnes.

