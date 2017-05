«Her vil jeg begraves», var det første jeg sa da jeg kom ut fra jernbanen og så Lille Lungegårdsvannet.

Jeg hadde truffet den skjønne bergensjenten Eldbjørg i Danmark, og fulgte med henne hjem på et 14-dagers besøk - som inntil videre har vart i 23 år. Det var ferie, sol og sommer.

Vi koste oss i hele byen. På Fisketorget fikk vi herlig bøkling, reker og skillingsboller. På Den Stundesløse danset vi til «Voksne Herrers orkester». Hjemme i gaten gikk vi barbeint, snakket og lo med naboer. Ble invitert på te og kjeks i blomstrende hager. På Blåmanen så vi ut over hele byen mens vi nøt matpakken vår, plukket blåbær og solte oss.

Etter noen uker begynte høstsesongen for Eldbjørgs musikk- og dramaskole Pinocchio. Jeg var god til å tromme, synge og danse, så jeg ble med fra første stund. Jeg kom inn i varmen og følte meg hjemme. Lærte en masse norske sanger, som jeg nå kan utenat. Min første favoritt var:

«Å hompetitten, hompetatten, hompetutten teia

Mjølkeruta kommer i fra Skomperud på heia

Hold deg i stolkarmen, lek du er med

Og dermed så homper vi opp og ned … »

Jeg hadde stor glede av å øve meg på ordene, som ligger langt fra det danske språket.

17. mai året etter våknet jeg til kanontordenen fra Skansen. Hornmusikk, trommer, sang og glede strømmet inn vinduet. Jeg hadde aldri før opplevd full folkefest fra så tidlig på morgen, så jeg bare måtte ut og være med. Mennesker i folkedrakt og sløyfer i rødt, hvitt og blått overalt. De fleste marsjerende etter musikkorps. Fullpyntet by. Kransenedleggelse ved alle statuer og nasjonale symboler. Veldig eksotisk for meg. I Danmark er nasjonaldagen en «bajer» eller to ute i det grønne, mens man hører en politisk tale. Ganske få deltar, resten tar fri.

Bortsett fra 17. mai og andre festlige leiligheter, kan kontakten med nordmenn ofte være svingende. Særlig ved første møte kan de virke reserverte og lukket. Men etter hvert som vi blir mer kjent, åpner de seg og lar deg komme helt inn.

En utlending sa nylig at nordmenn er som en thermosflaske: Kalde utenpå og varme inni. Det holder jeg med henne i. Dansk overflatekontakt er oftest motsatt: Varm, gøy og med masse humor, mens det er langt vanskeligere å bli godtatt og komme helt innenfor i varmen. Hvis nordmenn lærte av danskene om overflatekontakt og danskene lærte av nordmennene på det dypere plan, tror jeg det kunne bli bra.

Noe annet jeg kunne tenke meg, var at Norge ble med i den europeiske sammenslutning av demokratiske land, EU.

Jeg er glad i Bergen, Norge og nordmenn, og har ikke endret på planene om min begravelse.