5. april ble Nasjonal transportplan (NTP) for de neste 12 år presentert, og det ble som vi fryktet. Vestlandet og E16/E39 blir ikke prioritert før tidligst om seks-syv år. Tenker vi at politikerne i 2013 lovet ny E39 sørover, er vi i realiteten satt på vent i minst 11 år før noe som helst skjer.

I den nye NTP er det Østlandet og delvis Sørlandet som stikker avgårde med det meste av vei-og baneprosjekter. Vestlandet står igjen med luen i hånden. Forstå det den som kan.

Erna Solberg - dine velgere er svært, svært skuffet. Vi er klar over at det her vest kan være mer utfordrende å bygge veier på grunn av topografien. Men vi må i det minste bli behandlet rettferdig i forhold til folketallet, og store deler av Østlandet har jo flotte firefeltsystemet allerede. Selv om ulike lokale Venstre-og KrF-folk skriker i gangene på Stortinget, vil de ikke få gehør. Toget har nemlig gått!

Da vi på Vestlandet for noen uker siden fikk vite at alle fire veier E134, Rv7, E16 og E52 skal bygges ut og få bedre standard, fikk vi en guffen fornemmelse om at vi er tilbake til der vi startet sommeren 2013. Vi husker sikkert alle at Arbeiderpartiet var på stemmejakt her vestpå og lovet ny E39 og «Hordfast» som skulle komme igang fort som bare fy - om vi bare ville velge de rødgrønne. Da stemmene var talt opp i september 2013, ble det et klart borgerlig flertall, sannsynligvis fordi vi vestlendinger ikke trodde på Ap, Sp og SV.

Da vi fikk ny samferdselsminister i 2015 som ga klar melding om at vei- og banestandard var hinsides all fornuftig utforming, fikk vi håp om at firefeltsvei til Trengereid var det eneste brukbare alternativet på E16 til Voss. Og etter mange besøk både fra stats- og samferdselsminister i perioder vi på E16 hadde flere farlige vei- og baneras, da trodde vi at nå kom det endelig til å skje: Spaden skal i jorden og ny vei er i gang.

Men nei. Etter Arna-besøket for noen uker siden, ser vi at Vestlandet igjen må stille seg langt bak i køen. Hvorfor? Jo, fordi vei og bane til Voss blir for kostbart, ifølge politikerne. Da er mitt spørsmål til Erna Solberg & Co: Ble ikke bane og firefeltsvei mellom Oslo og Hamar også mange milliarder dyrere enn planlagt?

Ofte føler jeg at vi ikke bor i samme land, men at vi her vestpå må betale bompenger så det svir, bare vi skal noen mil utenfor Bergen. Jeg anser ferger som bomvei, da ferger er del av veisambandet som binder landet sammen.

Akkurat nå er mange med meg svært skuffet over det politiske spillet og sviket som vi nå føler her vest. Men vi er dessverre prisgitt den politiske tafatthet fra våre egne folkevalgte, enten de kommer fra KrF, V, eller Høyre/Frp.

Til høsten er det valg, og vi ser i dag at det kan gå mot en ny politisk konstellasjon. De vil ganske sikkert love gull og grønne skoger for å få din stemme. Men jeg tror neppe vi får det bedre samferdselsmessig her vestpå om det blir blåblå eller rødgrønn regjering.

Slik det politiske spillet nå fortoner seg, har jeg mistet all respekt og tillit til begge politiske leire. For meg ser det ut til at de fleste politikere meler sin egen kake, og den lages som kjent på Østlandet. De politikere som vi vet har lang fartstid på Stortinget, knoter skikkelig på sin vestlandsdialekt, så de farges nok av miljøet.

Dessverre hører jeg nå at mange jeg kjenner ikke vil bruke sin stemme til høsten, og begrunner det med at det ikke har noen hensikt om de stemmer eller ei. De kan ha rett, men for et godt og rettferdig folkedemokrati må det bli et formidabelt politisk nederlag om valgdeltakelsen her vest går kraftig ned. Om det skjer, kan det bare tolkes som en sterkt redusert tillit overfor de folkevalgte.