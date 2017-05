Møtet med Bergen ble ikke som jeg trodde. Jeg følte meg hjemme her.

Før jeg kom til Bergen i 2004, hadde jeg mange fordommer mot byen. Folk med innvandrerbakgrunn og andre nordmenn fra østlandet fortalte meg at «bergensere er noe for seg selv» og «de bryr seg ikke om andre».

Jeg husker ekstra godt en som sa til meg at bergensere er akkurat som scousers (innbyggere fra Liverpool). De sier ikke engang at de kommer fra Norge, men fra Bergen - akkurat som liverpoodlians som sier at de er scousers i stedet for at de er britisk. Det førte til at jeg fikk et veldig dårlig bilde av Bergen.

Så da jeg flyttet til byen sommeren 2004, var det et sjokk for meg. Det var sol og grønt over hele byen. Innbyggerne var vennlige og hjelpsomme. Jeg har fått venner og nettverk med mye gode folk etter kort tid i Bergen.

Hittil har jeg til gode å møte negativitet, og jeg har alltid følt tilhørighet til byen. Så det bildet jeg fikk på forhånd, gjenspeiler ikke realiteten her i byen.

Det var ganske lett for meg å finne venner, fordi det var mange somaliere som allerede var i byen. Høsten 2004 begynte jeg på Nygård skole, og her utvidet jeg vennekretsen min.

Året etter ble jeg fotballdommer, og det var en stor døråpner for meg. Jeg kom i kontakt med en hel verden av kollegaer, spillere og foreldre. Det er en av årsakene til at jeg har fått et veldig stort nettverk. Dette nettverket har økt både gjennom studietiden og i jobbsammenheng.

Jeg kjenner fortsatt at kulturen jeg kommer fra er annerledes enn den norske. Forskjellene finner man for eksempel i mat, religion, språk og så videre. Men med god kommunikasjon brytes barrierene ned. De kulturelle forskjellene hindrer meg ikke i å samhandle med nordmenn, for jeg kan være den jeg er uten å plage noen.

I starten opplevde jeg nordmenn som lukkede, men etter hvert la jeg merke til at nordmenn ikke er det. Men man må ha arenaer hvor man kan møtes for å kunne bli kjent med hverandre. Da ser man at fordommer og usikkerhet forsvinner ganske raskt.

Er du født i et annet land og bor i Bergen? Send oss din historie om ditt første møte med Bergen! Skriv til debatt@bt.no