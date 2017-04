Jeg har sans for demonstrasjoner, demokratisk engasjement og bergensk aksjonisme, men «kjør-sakte»-aksjoner er unødvendige.

Avtalen med staten om finansiering av investeringer i vei, kollektiv, sykkel og gange de neste 20 årene betyr at det etableres en ytre bompengering i Bergen. Alternativet er å doble takstene i den eksisterende ringen. Da er det mer rettferdig at flere betaler bompenger enn i dag.

Onsdag har «Aksjonskomitéen Transportbransjen i Bergen» bebudet nye «kjør-sakte»-aksjoner. Jeg forstår ikke hvorfor. Det nye bompengesystemet, som fylket, byen og staten er enige om, gir nemlig lavere takster for deler av næringstrafikken enn det som er tilfellet i dag. Det er fordi byens politikere som har forhandlet med staten, har kjempet for næringslivet i Bergen sine rammevilkår.

Lastebiler med rene Euro VI-motorer skal betale 35 kroner med det nye systemet, mot 38 kroner i dag. I rushtiden må de betale 70 kroner, mot 90 kroner i dag. Eldre lastebiler skal betale 65 som normaltakst, og 115 i rushet, som er en økning. Takstnivået forblir vesentlig lavere enn i de andre storbyene i Norge. Oslo er mest ekstreme: normaltakstene for lastebiler i Bergen vil ligge på mellom en tredjedel og halvparten av takstnivået i Oslo. Selv rene Euro VI-motorer betaler 100 kroner som normaltakst i hovedstaden.

Bergen får den mest næringsvennlige bompakken av storbyene i Norge. Det er flere grunner til at det er nødvendig. Industrien i Bergen og regionen er kriserammet, og transportbransjen sliter. Mange av aktørene i bransjen er små – individuelle lastebileiere som kjører sine egne biler. Lønninger og arbeidsvilkår er under press og hard konkurranse fra useriøse fremmede aktører. Lastebilsjåførene er utsatt for sosial dumping i markedet, og arbeidsplasser går tapt. Det er ikke akseptabelt.

Som den eneste byen i landet har vi godsterminal og godshavn inne i den indre bykjernen, så all godstrafikken må inn i bomringen. Godstransporten må derfor ha plass på veiene, ikke ulikt busser og sykebiler. Lastebilene er kollektiv varetransport for resten av samfunnet.

Vi har insistert på at timesregelen, makstaket per måned og rabatten skal stå ved lag. Det er viktig for alle som kjører mye, eller som allerede kjører gjennom den eksisterende ringen. Ingen skal betale for mer enn én passering i timen eller for mer enn 60 passeringer i måneden, og rabatten på 20 prosent for Autopass-kunder blir videreført.

Så er vi selvsagt også opptatt av ren byluft. Derfor blir det stor forskjell på takstene Euro VI-biler og andre lastebiler. Det er rettferdig og fornuftig at de lastebileierne som investerer i renere nye biler belønnes for det, selv om jeg gjerne hadde sett at det statlige regelverket gjorde det mulig å differensiere mellom enda flere ulike motortyper.

Bedre plass på veiene for dem som må kjøre er et viktig formål med investeringene i kollektiv. Bybanen gjør at mange som kan reise kollektivt får et godt alternativ til å kjøre bil. Husk bare hvordan køen sto i stampe fra sør før Bybanen fra Fana kom på plass. NAF har beregnet at for hvert minutt med køståing i Bergen taper samfunnet mer enn 500.000 kroner i tapt verdiskaping. Vi har mye å tjene på å skape bedre transportalternativer til Åsane og Bergen Vest. Bybanen er den opplagte løsningen, for det er ikke plass til å legge flere bilveier inn mot Bergen sentrum.

Jeg har sans for demonstrasjoner, demokratisk engasjement og bergensk aksjonisme, men «kjør-sakte»-aksjoner skaper unødvendig forurensning og frustrerende køståing for folk flest. Det nye bomsystemet er en betingelse for å få statlige midler i mangemilliardersklassen til Bergen de neste årene. Det er helt nødvendig for å bygge en fremtidsrettet by som både er miljøvennlig og næringsvennlig.