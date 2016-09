«Nei Gud og Fader, hvis du noen gang blir sånn, Anne, då kaster eg deg på ræven ut».

Kjære mor til Anne. Jeg vet ikke hvem du er. Jeg vet heller ikke hvem din tenåringsdatter er. Men du gikk forbi min flotte gravide datter på 20 år idag da hun hadde hentet sønnen sin på tre år i barnehagen. Du sa da til din datter høyt og tydelig, så du var sikker på at både min datter og mitt barnebarn kunne høre det:

«Nei Gud og Fader, hvis du noen gang blir sånn, Anne, då kaster eg deg på ræven ut».

Min datter fikk barn da hun var 17 år. Hun har oppdratt en nydelig gutt alene. Min datter har ammet sønnen i 12 måneder, gått på skole og levert barn i barnehagen hver dag de siste to årene. Hun har klart seg kjempefint.

Mitt barnebarn på tre er en harmonisk herlig liten gutt med en mor som forguder ham og gir ham alt han trenger av kjærlighet og omsorg.

Min datter har en familie som stilte opp for henne og støttet henne da hun skulle bli ung mor. Jeg er glad det er jeg som er mor til min datter og ikke en som ville kastet henne ut da hun trengte sin mor mest.

Så kjære mor til Anne: Stakkars din datter hvis hun skulle bli gravid før hun blir 20 år (ja, det er faktisk mulig). Du kan være sikker på at det ikke er til deg hun kommer til å fortelle det først.

Jeg er så inderlig lei av at unge mødre blir rakket ned på av godt voksne damer, for det er ikke første kommentar som er blitt slengt ut. Jeg sier ikke at det er lett for de unge, og skal på ingen måte lage noe glansbildefremstilling av å være ung mor. Men som mor til to jenter som begge har blitt mødre i ung alder, kan jeg skrive under på at unge mødre er like gode som «gamle mødre».

Jeg er uendelig stolt av mine døtre, og jeg forguder mine barnebarn.

