Elin Sebjørnsen skriver et leserinnlegg i BT 10. mai som tydelig er myntet på sånne som meg. Jeg er mann, jeg er voksen nok til å burde ha råd til bil, og likevel kler jeg meg i tettsittende klær og sykler, til Sebjørnsens store irritasjon.

Hun har sett meg både på sykkelsti og i veien, begge deler er visst like ille. Farten min er sånn at jeg enten sykler for fort på førstnevnte, eller for sakte på sistnevnte. Og sykler jeg i veien, er hun nødt til å se på min hårete mannerumpe - og det setter hun altså ikke pris på! Og hun spør meg altså hvorfor jeg gjør det.

I folkeopplysningens navn, la meg fortelle. Jeg sykler - i motsetning til Sebjørnsen - hele året. Til og fra jobb, hver dag. For å unngå kø, bensinutgifter og bompenger. For å få litt mosjon hver dag. For å redusere parkeringspresset på Vestlandets største arbeidsplass. For å vise mine barn, og andres barn, at også voksne ser verdien av å bevege seg.

Jeg sykler for å trene. Fordi jeg har lett for å bli tjukk. Fordi jeg har veid over hundre kilo, og aldri har lyst til å gjøre det igjen.

Og så kommer våren. Da sykler jeg fordi det er en nydelig måte å bevege seg på. For å se naturen. For å få renset hjernen. For å slippe maset til fruen i noen timer. For å spise bolle på Trengereid og softis på Os.

Sykkelen min er ikke ny, ei heller treningsdressen, men jeg er glad i den og holder den pen - gromsykkelen slipper bare ut i finvær. Og selv om buksen ikke er ny, prøver jeg å skifte den ut før du kan se utrivelige detaljer av rumpen min.

Jeg pendler stort sett på sykkelstien og prøver å ikke skremme noen. Jeg har, tross årevis med daglig sykling, aldri hatt uheldige hendelser med fotgjengere eller skolebarn, men flere ganger med bilister som ikke holder vikeplikt.

Jeg trener stort sett i veien. Fordi jeg kan ikke sykle i over 30km/t på sykkelsti og samtidig være hensynsfull og oppmerksom. Når jeg sykler i veien (nei, det heter ikke bilveien, bare veien), prøver jeg å unngå å irritere deg. Jeg svinger inn til siden når det passer, men jeg synes både Sebjørnsen og andre skal respektere at jeg og har en rett til å være der. Noen ganger har jeg vikeplikt, noen ganger har du vikeplikt, noen ganger må jeg vente på deg, noen ganger må du vente på meg. Sånn er livet. Ikke bli sur.

Kjære Elin Sebjørnsen: Jeg håper at du tenker igjennom ting en gang til. Det er sikkert ting du gjør som kan irritere meg innimellom - vi er alle mennesker. Og hvis du blir liggende etter meg i Grimesvingene eller et annet sted der det tar litt tid før jeg får svingt til siden - tenk på at en av fordelene ved at jeg sykler så mye, er at jeg faktisk har fått en ganske flott rumpe!!

Se bedre etter neste gang, senk farten, nyt synet og slapp av!