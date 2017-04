Havet har gitt oss liv, havet har gitt oss mat og havet har gitt oss medisin. Og hva gir vi tilbake? Store mengder avfall.

Havet har alltid fasinert meg. I mai var jeg i Hoddevik og surfet. Da jeg var der så jeg den gode jobben de hadde gjort for å rydde stranden. Surferene og andre tok med seg boss de fant hver gang de gikk opp fra stranden. Og det var ikke lite boss de fisket opp av havet.

Havet har gitt oss så mye. Havet har gitt oss liv, havet har gitt oss mat og havet har gitt oss medisin. Og hva gir vi tilbake? Store mengder avfall. Avfall som er lite nedbrytbart og skader både dyr og mennesker.

Plast er spesielt et stort miljøproblem. Vi produserer mer plast enn noen gang. Om vi ikke gjør noe med dette vil havet ifølge den nye WEF-rapporten ha mer plast enn fisk innen 2050. Dette må vi gjøre noe med.

En plastflaske bruker cirka 450 år på å brytes ned. Den brytes ned til små partikler som kalles mikroplast

Når vi ikke kan se et problem tenker vi gjerne ikke over det. Vi kan se det avfallet som skyldes inn langs stranden, men mikroplast er noe vi ikke ser. Det er dette som gjør mikroplasten så ille. Dyrene i havet kan forveksle den med mat. Plastbitene kan gi indre skader, fordøyelsesproblemer og ikke minst falsk metthetsfølelse.

Den falske metthetsfølelsen gjør at dyrene ikke får i seg næringen de burde få. Se for deg at du får i deg noe du tror er mat og blir mett på det, men det inneholder ingen som helst næring, det kan derimot inneholde miljøgifter.

Disse organismene, som produserer halvparten av oksygenet vi puster inn, kan dø. De dør på grunn av oss! De dør fordi vi ødelegger og forsøpler jorden vår!

Så hva kan du gjøre for havet?