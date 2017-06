I løpet av noen få år har vi 5G-nett som med 10–100 ganger høyere hastighet vil gjøre det enda enklere og rimeligere å bruke internettradio i bilen.

DAB gir mye mer enn FM-radio og på interesseorganisasjonen radio.no kan vi lese at DAB gjør det mulig å overføre ekstra informasjon til lytteren – mange får opp kanalens navn, programledere og hvilken melodi som spilles. Det var ganske kult da de begynte sendingen i 1995. I dag har vi noe som heter internett og de aller fleste bilene har mulighet til å streame musikk direkte eller via mobiltelefonen.

I løpet av noen få år har vi 5G-nett som med 10–100 ganger høyere hastighet vil gjøre det enda enklere og rimeligere å bruke internettradio i bilen. Mens DAB+ er for de spesielt interesserte i Europa og gjerne koster 4000 kroner i ekstrautstyr selv på de mest kostbare bilene, er de norske importørene i praksis tvunget til å levere det med all nye biler. Med 150.000 solgte biler i året gir det en ekstrakostnad på 600 millioner kroner i året. Det er vesentlig mer enn de 150 millionene det koster å drifte FM-nettet.

Hvis en regner på denne kostnaden over lang tid med en rentekost på tre prosent, kommer vi frem til en svimlende samfunnsøkonomisk kostnad på 13 milliarder kroner. Da er det ikke medregnet de to millioner bilene i Norge som ikke har DAB+. For å få en integrert løsning må en ofte betale opp mot 10.000 kroner, mens det finnes langt billigere løsning. Så hvis en regner et gjennomsnitt på 5000 kroner så utgjør det en kostnad på ti milliarder kroner.

Det å bruke 23 milliarder kroner er kanskje ikke så ille for et land som har åtte billioner på konto, men for miljøets del er det vel ikke helt greit at så mange må investere så mye i tekniske duppeditter som egentlig er unødvendige?