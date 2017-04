Problemet med dagens AAP-ordning er at den ikke fungerer godt nok.

Tiltaksleder i Bymisjonen Arbeid, Bård Aulin, bommer i sin kritikk (17.04) av regjeringens forslag til ny ordning med arbeidsavklaringspenger (AAP).

Jeg har aldri verken sagt eller ment at vår foreslåtte omlegging av AAP-ordningen er en «quick fix som vil få alle ut i arbeidslivet ved et trylleslag.» Snarere tvert om: Regjeringen setter inn en rekke tiltak for å få spesielt unge bort fra lediggang og inn i jobb eller utdanning. En mer arbeidsrettet AAP-ordning er derfor kun ett virkemiddel i en større pakke av tiltak for å løfte de unge.

Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere, en ny ungdomsinnsats i Nav og et toårig opplæringstiltak for dem med svake, grunnleggende kvalifikasjoner er andre eksempler på tiltak som regjeringen nylig har innført.

Problemet med dagens AAP-ordning er at den ikke fungerer godt nok. For mange har fått arbeidsavklaringspenger, og for mange har gått på ordningen for lenge. Kun en av fem kommer tilbake i jobb uten noen form for stønad. Det bekymrer meg at antall unge på AAP øker, og at mange av dem aldri har vært i jobb.

All erfaring viser at det å bare motta trygd når det du trenger er tett oppfølging og utprøving i arbeid, fører til at den enkelte sklir lengre og lengre unna arbeidsmarkedet. Og vi vet at jo lenger man er borte fra arbeidslivet, dess vanskeligere er det å få jobb.

Tettere oppfølging og mer arbeidsretting er derfor viktige stikkord for vårt forslag til ny ordning. Ved å sikre at personene som er på AAP får raskere og mer individuelt tilpasset bistand, tror vi flere kommer seg i jobb. Når maksimal stønadsperiode reduseres fra fire til tre år og maksimal forlengelse begrenses til to år, betyr det at Nav har opptil fem år på å avklare den enkelte AAP-mottaker. Det mener jeg er nok.

Aulin er bekymret for at Nav fremover i større grad skal tilby ungdommer som har behov for et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø arbeidstrening på ordinære arbeidsplasser. Det er det ingen grunn til. Årsaken til at vi har innført det nye tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT), er at vi ser at personer med omfattende og sammensatte problemer som får en gradvis overgang til ordinært arbeidsliv, har større sjanse for å komme i jobb.