Bokmål er kanskje riktig språk for dei som kom på det fantastiske namnet «Vestlandsregionen», men for Vestlandet er det nynorsk som gjeld.

Resultatet av desse forhandlingane kan fort bli ei liksomsamling av Vestlandet, i «Vestlandsregionen» kjempa fram for å styrke oss mot Oslo, men som berre skapar større avstand mellom folk og avgjerdslene. Men kven er desse «oss»? Vestlandet ser ut mot verda, «Vestlandsregionen» skular mot Oslo.

Politiske organ er avhengig av legitimitet, og den vert neppe styrka her. Det er heller ikkje slik at det blir så mykje lettare å samle Vestlandet om saker, når dei eksisterande skillelinjene vert styrka av skulenedleggingar avgjort «der nede i Bergen».

Det virkar som om plasseringa av administrasjonen og politiske møte har overtatt fullstendig – eit teikn på at det er meir enn stor nok avstand allereie. Og så dette bokmålet, då. At dei har gjort språk og identitet til ei forhandlingssak på linje med kva by Bybanen skal administrerast frå, viser at «Vestlandsregionen» ikkje er Vestlandet verdig.