Når personer med minoritetsbakgrunn gjør noe tragisk, slik som terrorangrepet i Berlin, er det lett for folk å hoppe til antagelser om absolutt alle innvandrere. Det blir plutselig akseptabelt å ønske å frata folk statsborgerskap og bygge murer for å holde folkegrupper ute. I blant med storsinnede kommentarer som at om jeg betaler skatt, ikke er religiøs, spiser bacon regelmessig og snakker flytende norsk så «går det nok bra».

Kriteriene for mitt fastsatte statsborgerskap blir plutselig en usikker variabel, avhengig av stadig revurdering. Selv om jeg kjenner en sterk tilhørighet til Norge, er det som om jeg ikke får eierskap til min egen nasjonalitet.

Det er relativt tilfeldig at man er farget eller fra en annen kultur. Men allikevel får mange høre at de antagelig er predisponert for både kriminalitet og terrorhandlinger. Senest i går fikk jeg en kommentar om at jeg og mine venner er terrorister i et kommentarfelt bare fordi jeg har et utenlandsk utseende. De som bærer på fordommer har spesielt lyst til å uttrykke sin frustrasjon, ovenfor det som da er helt uskyldige utenforstående.

Jeg uttaler meg om saker som omhandler både utfordringer med etnisk norske og minoriteter, fordi jeg ser at det er mye å ta tak i på begge sider. Men ofte er det kun de «selvkritiske» tankene som blir satt pris på. De innleggene der jeg går løs på min egen kulturelle opprinnelse. Når jeg er kritisk til norske holdninger eller politikk får jeg beskjed om «å reise hjem» , og at jeg burde være fornøyd med de kortene jeg har fått utdelt. Dermed blir jeg satt i bås med alle andre som egentlig ikke er norske nok til å kunne motarbeide rigide tankesett.

Hvis det er noen som er i tvil om at holdningene mot mennesker av minoritetsbakgrunn er problematiske, så vil jeg minne om at påtroppende justisminister, Per-Willy Amundsen (Frp), mener at mange somaliere har total mangel på respekt for norske lover og regler. Da er det viktig å huske på at alle somaliere ikke er like, selv om vi kaller dem for en minoritetsgruppe. Når Amundsen, som skal ha ansvaret for vårt likestilte rettsvesen og hele mangfolds-Norge, kommer med generaliserende og trangsynte uttalelser, er det grunn til bekymring.

Majoriteten av folk er ikke ulv i fåreklær, og skal derfor ikke bli dømt deretter. Det er de lille frøene av fremmedfrykt som gir næring til en paranoia der alle minoriteter er ondsinnede. En positiv holdning til mangfold, er dessuten ikke synonymt med naivitet. Sannheten er at det er gode intensjoner som driver frem tiltak som Tøyenløftet, Mela i Oslo eller Internasjonal Uke i Bergen. Hos minoritetene som fremtrer dårlig, vil det alltid være motarbeidende krefter. De få som skaper redsel og negativitet gjør det på bekostning de mange som ønsker å leve fredelig.

Det er på tide å akseptere at de aller fleste ønsker det beste for Norge, selv om de ser annerledes ut.