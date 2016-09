Et skip ved kai med motoren i gang tilsvarer mange biler som kjøres på tomgang.

I BT 7. september har Lars W. Holm en kommentar til utslippet fra cruiseskipet «Viking Star» som lå til kai i Bergen i sommer. Han reagerer på at havnedirektøren i Bergen og en representant for Viking Cruises påstår at røyken fra skipet i hovudsak inneholder vann, er «ganske harmløs» og ikke forurenser stort.

Jeg er enig med Holm i at noe mer kunne ha vært sagt om saken, det er tross alt snakk om eksos som også inneholder nitrogenoksider og hydrokarbonrester som ikke er ønskelige. Men jeg er helt uenig i at røyken over byen og bildet i avisen 22. august er bevis på at skipsrøyken inneholder mye annet svineri.

Etter utslipp vil slik røyk kunne opptre på forskjellige måter, som i hovedsak er avhengig av mengden røyk, den kjemiske sammensetningen av røyken, temperaturen på røyken og i luften, vindforholdene og innholdet av støv og partikler i byluften. Det Holm ser, er derfor resultatet av samvirket mellom forholdsvis høye konsentrasjoner av eksos og luften over byen.

Røyk fra skip ved kai kan på mange måter samanliknes med eksos fra biler som går på bensin og diesel. Hvor effektiv rensingen av eksosen fra skipsmotoren er, vet jeg ikke. Men resultatet er neppe bedre enn i moderne biler, og på tomgang er det ikke bra. Derfor setter paragraf 16 i trafikkreglene forbud mot tomgangskjøring av biler av hensyn til miljøet. Et skip ved kai med motoren i gang tilsvarer mange biler som kjøres på tomgang.

Burde det ikke da komme et tomgangsforbud for båter ved kai også? Med tilgang på elektrisk strøm i havnene vil et slikt tiltak være enkelt å gjennomføre, og virkningen vil helt sikkert bli lagt merke til.