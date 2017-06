Følg direktesendingen her klokken 19.30.

«Ida (13) ble voldtatt på vei hjem fra bursdag» var overskriften på saken som rystet Bergen i fjor. I artikkelen møter vi både Ida og Siren, som begge er blitt utsatt for den samme overgrepsmannen for over ti år siden.

Han er nå dømt tre ganger, og tiltalt for fjerde gang.

Fins det et språk for å forstå og forklare reaksjoner man kan få etter slike hendelser?

Vi hører fra Ida og Siren i samtale med Anna Magnus fra Bergens Tidende.