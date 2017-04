Vi har ennå ikke stilt opp når det gjelder det som er vår tids aller største flyktningkatastrofe.

Norge stilte opp under flyktningstrømmen fra Ungarn i 1956, for båtflyktninger fra Vietnam, under Bosnia-krigen i 1996, Kosovo i 1999. Bondevik-regjeringen åpnet en luftbro med daglige avganger mellom Makedonia og Norge, og flere tusen flyktninger ankom i løpet av kort tid.

Da var det stor støtte politisk og i befolkningen. Operasjonen ble en dugnad der alle bidro. Den fungerte godt. Ifølge Odd Einar Dørum, som da var ansvarlig minister, uttrykte «sjefen» (Kjell Magne Bondevik) bestillingen veldig tydelig: «Gjør dette!» Og de gjorde det!

Under valgkampen i 1997 hadde KrF oppmykning av asylpolitikken som en hovedsak. Partiet ble valgvinner. Bondevik I-regjeringen gjennomførte viktige praksisendringer i en mer liberal retning.

Vi har ennå ikke stilt opp når det gjelder det som er vår tids aller største flyktningkatastrofe. Dugnaden fikk vi på plass, de aller fleste ville bidra. Men det fungerte ikke. De sentrale politiske prioriteringene har motarbeidet engasjementet i befolkningen. Titalls millioner mennesker er på flukt. En bitte liten promille av verdens flyktninger kom hit. Selv om våren har kommet til Norge, og det er rolig rundt oss nå, bør de som tror at krisen bare går over av seg selv, heller gå en runde – nettopp med seg selv ...

I møte med de mest sårbare gruppene skal vi ikke tenke strategisk på hva enkelte velgergrupper kan tenke og mene. Da må vi gjøre det som er rett!

Det gjorde Bondevik da, det må vi også gjøre nå!

KrF har gått inn for å fjerne midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige. Viktig for sårbare barn og ungdommer vi har omsorgsansvaret for. Ifølge utlendingsloven (paragraf 4) har asylsøkere lovlig opphold i Norge med de samme rettighetene og pliktene som norske statsborgere. Tilbudet til de enslige mindreårige skal i tillegg omfatte nødvendig omsorg. Som om det var våre egne barn. For det er våre egen barn.

En studie av den psykiske helsen til et utvalg av enslige mindreårige asylsøkere som kom til Norge mellom 2009 og 2011, viste at mange har store psykiske problemer. Godt over halvparten av utvalget var farløse, og over 20 prosent hadde mistet begge foreldrene. Halvparten hadde opplevd krigshandlinger og vært vitne til vold mot andre. Åtte av ti hadde opplevd psykisk mishandling og følt seg truet på livet.

Mange av dem som har kommet til Norge de siste årene har ventet i månedsvis på å komme til asylintervju. Meldingene er klare fra flere mottak: Den dagen det blir gitt midlertidig opphold med fare for å bli sendt ut på 18-årsdagen, skjer det en forverring i den psykiske helsen.

Mange isolerer seg. Mange dropper skole og aktiviteter. Flere rømmer fra usikkerheten. Over 90 barn har forsvunnet fra våre mottak bare i januar og februar ...

Det skulle ikke være mulig å nedprioritere denne sårbare gruppen på denne måten. Men det er akkurat det vi har gjort.

Hva sier UDI selv, som har omsorgsansvaret? De innrømmer å se fortvilelse og økt uro. Angst og selvskading. Tydelige depressive mønstre. En av UDIs regiondirektører avsluttet et NRK-intervju denne uken med å si: «Dette er politikk og prioriteringer.»

Den politikken som føres nå overfor mindreårige asylsøkere, og som vi også må ta medansvar for, er med på å ødelegge unge menneskers liv og muligheter. Derfor er vedtaket om å oppheve midlertidighet utrolig viktig!

Jeg skulle veldig gjerne sett at KrFs landsmøte var mer konkret i antall asylsøkere som vi skal ta imot og relokalisere fra Hellas og Italia, men er samtidig veldig glad for at et enstemmig landsmøte har sagt at vi må ta større ansvar, og ta imot langt flere enn vi gjør i dag. Vi kommer til å utfordre samarbeidspartene – om det blir på den ene eller andre siden – på nettopp dette!

Her vil vår nøkkelrolle være å pushe de store partiene i rett retning!

