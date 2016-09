Det ikke er mulig med dagens billettsystem hos Skyss.

Mange ønsker kun å reise kollektivt ukens fem arbeidsdager. Mandag til fredag.

Istedenfor må vi betale for lørdag og søndag også. Hver uke. Hver måned. Hvert år.

Slik blir det penger av.

Et enkelt regnestykke viser at det koster omtrent 21 kr. per dag hvis man kjøper 180-dagers billett til 3820 kr.

Dette betyr 42 kr. hver uke for en tjeneste som ikke blir brukt. I løpet av et år tilsvarer dette 2000 kr.

For en familie hvor begge velger å reise kollektivt tilsvarer dette 4000 kr hvert år. En betydelig sum.

Flere valgmuligheter gjør det mer attraktivt å reise kollektivt. Også for dem som bare reiser 5 dager i uken.

Hvis Skyss virkelig bryr seg om å få folk til å reise kollektivt bør de innføre periodebillett for arbeidere.