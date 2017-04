Vi har absolutt ikke mindre å protestere imot, men vi velger sitte i en liten boble der alt handler om oss selv.

På 60- og begynnelsen av 70-tallet danset ungdom i gatene og delte ut blomster. De satt på stortingsplassen og røykte hasj. De satt på store gressplener og hørte på psykedelisk rock, sov i skogen og protesterte mot krig. De gikk i ring rundt Det hvite hus i protest mot hat.

På midten av 70-tallet startet punkbevegelsen i Amerika med band som Ramones, men med band som Sex Pistols og The Clash gjorde Storbritannia denne bevegelsen kjent. Sex Pistols og The Clash sang om hvordan alt var forferdelig. Det lå boss i gatene, hus falt sammen og verden bikket mot atomkrig, så de sang om hvordan fremtiden så ut og hvor dårlig landet ble styrt.

Denne bevegelsen kom til Norge på slutten av 70-tallet med band som Kjøtt, The Aller Værste, Raga Rockers og Wannskrækk. De kritiserte samfunnet, staten og barnevernet. Det var nærmest krig mellom pønkerne og politiet. Pønkerne okkuperte hus som holdt på å falle fra hverandre i protest mot at staten bare lot hus falle sammen siden de ikke hadde lov å rive dem.

Dette er eksempler på forskjellige ungdomsopprør opp gjennom tiårene, men hva skjer nå? Jeg ville sagt at å gjøre opprør er ungdommens natur siden vi skal finne oss selv, tenke selv og finne ut hvordan ting skal være, ikke bare høre på foreldrene sine og gjøre det de vil. Jeg ser ingen som er ute i gatene og protesterer mot noe. Det er jo utrolig mye å protestere mot, som for eksempel miljøet, høyrebølgen i verden, flyktningkrisen, krig og Trump.

Nå går alle rundt og stirrer ned i de nye Iphonene sine, stresser over hvor mange likes de har på Facebook og hvor mange følgere de har på Instagram. Det er om å gjøre å ha de dyreste tingene, om å gjøre å ha flest venner bare for å få status. En status som ikke har noe å si for fremtiden deres. Alle bryr seg om hvordan de ser ut for at folk skal synes at de er fine, alle går rundt og flasher penger direkte eller indirekte.

Å være ungdom i dag er bare et jævla stort mas om hvor mye penger noen har, hva noen har gjort, og hvordan noen ser ut. For å ha status i dagens ungdomssamfunn må du egentlig bare ha en pappa som kan fikse alt for deg. Hvem er det som bryr seg? Ingen. Det er så mye viktigere saker i verden i dag enn om hvor stor båt han har, og hvor stor rumpe hun har.

Fokuset til ungdom i dag er helt feil. Vi fokuserer på penger, status og klær når det er små unger som blir drept, verden holder på å gå under, og vi er utsatt for atomkrig. Mens alt dette skjer, sitter vi hjemme og lurer på hva vi skal ha på oss for å fremheve kløften, rumpen eller bicepsene.

Når jeg sitter her og skriver, lurer jeg på hva som har skjedd med denne generasjonen. Alle generasjoner med ungdommer har hatt noe å protestere imot, vi har absolutt ikke noe mindre å protestere imot, men velger å bare sitte inne i en liten boble der alt handler om en selv. Hvorfor gjør vi ikke opprør? Er det fordi vi har det så perfekt?

Vi har alt liggende foran oss. Skole, utdanning og jobb, men er ikke det litt kjedelig? Å stå opp for å gjøre det samme hver dag helt til det er slutt. Det er enda en ting vi kan gjøre opprør imot. Hvis vi har det så perfekt, kan vi jo velge å tenke på alt det kjipe som skjer i verden med andre enn oss. Vi kan jo hjelpe de som ikke har det like bra som oss til å få det like bra som oss. Så jeg synes at vi som ungdommer skal velge å legge fra oss telefonen, lukke datamaskinen og gå ut i gaten og heve stemmen vår for å gjøre verden til et bedre sted.