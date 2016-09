Statsministeren legger skylden på lave oljepriser, men det blir en lettvint ansvarsfraskrivelse.

Det siste året har Vestlandet blitt satt på prøve med stigende arbeidsledighet. Løsningen er at vi trenger flere jobber. Ikke bare på Vestlandet, men i hele landet.

Selv om tall fra Nav viser at ledigheten gikk noe ned i august måned, er ledighetskrisen likevel ikke avblåst. Regjeringen sin politikk frem til nå har vært svake tiltakspakker og en «vente-og-se»- holdning om at krisen kanskje vil gå over av seg selv. Det er på høy tid å bytte ut en svak og handlingslammet regjering som ikke tar arbeidsledigheten på alvor.

Høyre og Frp har alltid snakket om at veksten skal skje i det private, ikke offentlige. Arbeiderpartiet er enig i at det er i de små og mellomstore bedriftene verdier skapes. Ferske tall fra SSB, omtalt i NRK 7.9, snakker for seg selv: Mens Jens Stoltenberg satt i statsministerstolen ble det i snitt skapt 44.000 nye jobber hvert eneste år, mot stusslige 8.000 nye jobber i året under Erna Solberg.

Erna Solberg legger skylden på lave oljepriser, men det svaret blir for enkelt og vitner om en lettvint ansvarsfraskrivelse. Da den rødgrønne regjeringen satt ved makten herjet finanskrise, men likevel ble det skapt arbeidsplasser, attpåtil 2 av 3 i privat sektor.

Vi trenger selvsagt flere jobber i offentlig sektor, og det har det blitt flere av under dagens regjering. Men igjen – det skapes ikke nok arbeidsplasser. Nettopp derfor foreslo Arbeiderpartiet i fjor å gi kommunene fire milliarder mer enn den blå regjeringen slik at de kunne investere og ansette flere. Forslaget ble nedstemt.

I stedet har Erna Solberg og Siv Jensen gitt store skatteletter til de få, noe som tilsvarer rundt 50 millioner kroner mindre i statskassen hver dag. En rapport SSB utarbeidet i sommer slo fast at skattekutt er et dårlig virkemiddel for å skape arbeidsplasser.

Å bruke penger på offentlige investeringer er 15 ganger mer effektivt enn å dele pengene ut i skattekutt. Den viktigste prinsippsaken til regjeringen om å kutte skattene er altså ikke bare uvettig bruk av dine og mine penger, men attpåtil et ekstremt dårlig virkemiddel for å skape sårt trengte jobber.

For å skape flere jobber både på kort og lang sikt er det nødvendig med en mer kraftfull politikk som satser på kompetanse. Staten må bli mer aktiv og spille på lag med både næringslivet, industrien og forskningsinstitusjoner. Vi må styrke de næringene der vi har unike fortrinn; hav, offshore, fornybar energi og helseteknologi, for å nevne noe.

Sist, men ikke minst; vi må tørre å skape flere miljøvennlige arbeidsplasser innenfor felt som ikke er relatert til oljebransjen, og som dermed heller ikke er sårbar for fall i oljeprisen. Det er dette som er fremtidens næringer.