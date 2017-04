Det vil ikke være mulig at alle er i arbeid.

Den førerløse traileren Otto kjørte sin først leveranse i fjor, en tur på 190 km. I USA er det 3,5 millioner trailersjåfører. Det er ikke sikkert noen av dem har jobb om få år. Det er heller ikke sikkert at mine jusstudier er særlig tryggere.

Det automatiserte arbeidet tar flere arbeidsplasser enn det skaper, og skillet mellom dem som eier arbeidsplassen og dem som står utenfor blir stadig større. I en tid der arbeidsplasser forsvinner må vi spørre hvordan vi som samfunn skal fordele arbeidet og hvem som skal høste gevinsten av den nye teknologien?

Historisk har den teknologiske utviklingen skapt flere jobber enn den har tatt. Nå står vi overfor et teknologisk skifte der ikke bare manuelle yrker forsvinner. I USA har de første advokatkontorene ansatt dataprogrammerere, og Bodø skal i år i gang med et prosjekt der byggesaker skal behandles automatisk av roboter.

Det er et gode å gå inn i en tid der vi trenger mindre menneskelig arbeidskraft for å utføre en rekke oppgaver. Det nye samfunnet krever at vi må tenke annerledes om vi ønsker å fordele gevinsten av den teknologiske utviklingen.

Borgerlønn er en mulig løsning. Ideen bak borgerlønn er at alle i samfunnet får en viss sum med penger. Fremfor at folk går på arbeidsledighetstrygd eller andre sosiale ytelser, garanterer staten en flat grunninntekt til alle.

Skeptikerne argumenter for at dette bryter med arbeidslinjen, at det skal være et mål å få folk ut i arbeid. Men den teknologiske utviklingen gjør at det ikke vil være mulig med et samfunn der alle er i arbeid. Samtidig utfordrer borgerlønn prinsippet om at personlig økonomisk vinning skal være den fremste motivasjonsfaktoren. Folk vil kunne dyrke andre interesser som selvrealisering eller frivillig arbeid, som er viktig for samfunnet.

En annen fordel er at ordningen er universell og på den måten ubyråkratisk. Borgerlønn vil også gjøre det enklere for gründere da fallhøyden er mindre, og sånn sett kunne skape økonomisk vekst. Flere steder ses borgerlønn på som en løsning.