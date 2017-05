I år fikk eliten sitt.

Vi som møtte frem hadde ventet oss feiende flotte toner som kunne skape feststemning. Isteden fikk vi stort sett musikk som de fleste oppmøtte ikke hadde noe forhold til, men som sikkert passet for dem som jevnlig går på Harmoniens torsdagskonserter. Vi hadde sett frem til å høre det store kvinnekoret Patina, men de var bare så vidt oppom scenen før de forsvant igjen. Konferansierene var engelske, en kvinne og en mann, jeg forsto at de snakket om debatten om tidligere års Festspillprogrammer.

Dette var kanskje interessant for «forståsegpåere», men ikke for folk flest som er opptatt av langt mer jordnære problemstillinger. Og hvorfor på engelsk? Er trenden med å nedvurdere det norske språket også kommet til Festspillene?

Alle vi som ikke fikk en stol å sitte på, klarte knapt å se det som foregikk på scenen, og vi måtte strekke hals for å se overføringen på skjermene. Under den langtekkelige dialogen mellom de to konferansierene snakket vi publikummere med hverandre, folk uttrykte skuffelse, de sukket oppgitt, mange gikk.

Men Dronning Sonjas åpningstale var god, det var også talen til ordfører Marte Mjøs Persen (Ap). Og begge snakket heldigvis norsk.

Når Festspillene skal lage «folkefest» må de bestemme seg for hvem som er det viktige publikumet, eliten eller den gjennomsnittlige bergenser. I år fikk eliten sitt.