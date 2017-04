Det er så mye smerte jeg kunne unngått, så mange feilskritt jeg ikke hadde behøvd å ta. Om jeg bare visste.

Jeg vet at du er usikker på deg selv. At du er sliten. Jeg vet at det er lett å absorbere det folk sier.

Du får høre at du er stygg og frastøtende. Du kler deg rart, du går rart. Nesen din peker for høyt, tennene dine er for store. Du er for sjenert.

«Ingen gutt vil noensinne ha deg.» De vil ikke engang se to ganger på deg. Du vil ende opp ensom. Det er det de sier. Det er det de sier du fortjener.

Jeg vet at dette har vært hverdagen din i ti år.

Jeg vet at du har lyst å ta silikon, for de skal vel ikke være så små fortsatt? Hvem vil vel ha en planke? Jeg vet du har lyst å operere nesen. Jeg vet at du søker tilflukt i selvskading for å takle den indre smerten du kjenner på. Du tør ikke å snakke med noen, fordi du skammer deg slik.

Jeg har lyst å fortelle deg, 16 år gamle jente, at du er mer enn god nok.

Selv om du ikke har det mange anser for klassiske, «pene» trekk, så betyr ikke det at du er verken stygg eller frastøtende. Oppstoppernesen din finnes det folk som vil synes er søt. Smilet ditt, som du er så redd for å vise frem fordi «det ser helt jævlig ut», vil noen bli lykkelige av å lokke frem.

Du er god nok som du er.

Her er mine beste råd:

Dropp tanken om kirurgi: Å operere nesen eller brystene vil ikke føre noe som helst med seg, annet enn å hive penger ut vinduet. Du kan ikke kjøpe selvtillit. Så lenge du er så usikker på deg selv i utgangspunktet, vil ikke slik fikling med utseendet hjelpe. For uansett hvor «vakkert» det måtte se ut i speilet, vil følelsene og holdningene dine ikke endre seg.

Du kommer snart til å begynne å gå ut med gutter, selv om de på skolen sa at ingen ville ha deg. Husk å kreve respekt av dem. Selvsagt er alle i sin fulle rett til å ønske seg ting i et forhold. Men like mye som han har lov til å spørre, har du lov til å si nei. Noen vil deg vel: Det finnes snille mennesker der ute, mennesker med gode intensjoner for deg. Dem er verdt å vente på. Ikke ta til takke med noe du ikke er lykkelig i, noe som hindrer veksten din, bare fordi du er redd for å ikke ha noen. Vær heller alene enn å være i en skadelig relasjon.

Sliter du, oppsøk hjelp: Ikke vær redd for å oppsøke hjelp. Det finnes veldig mange kompetente mennesker der ute som kan hjelpe deg. Oppsøk fastlege, få time hos psykolog. Vær kresen, du har lov å be om å få en ny terapeut dersom du ikke liker den du får. Jeg skulle selv ønske jeg oppsøkte hjelp da jeg var 16. Det er modig å be om hjelp, det er modig å tørre ta tak i seg selv. Det kan hende de første timene kjennes kleine, men gi det litt tid.

Arrene du har påført deg hittil vil du ikke kunne gjøre noe med, men vær så snill, det er nok nå. Du ønsker ikke å fortsette med det der gjennom hele 20-årene dine. Finn deg bedre måter å takle følelsene dine på, finn et annet utløp for smerten din. Jeg har selv investert i en boksesekk og et par boksehansker. Spis mat! Slutt å sulte deg selv for å bli så tynn som mulig. Slutt å kaste opp. Slutt å ha dårlig samvittighet for å kose deg med mat eller kaker. Jeg sitter i dag, fremdeles med små bryster og oppstoppernese, men også med en liten «trivselsmage». Spis det du har lyst på, ikke vær redd for å prøve nye ting, men prøv også å holde deg litt i aktivitet. Det er 100 ganger bedre enn å la være å spise, overtrene, eller kaste opp.

Det aller viktigste er at du prøver å lære deg selv å like den du er. Sette pris på henne i speilet. For det er henne du er garantert å leve resten av ditt liv sammen med, og da er det greit å ha et godt forhold til henne. Andre mennesker vil komme og gå, og de vil nok få deg til å både føle deg fantastisk og fæl. Da er det viktig at du har et grunnlag ingen kan rokke ved; en tro på deg selv, din egen verdi, og at måten du ser ut på er god nok.

Du er god nok som du er.