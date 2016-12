Eg opplev det som særs vakkert å sjå eit gammalt ektepar spasere hand i hand langs Bryggen i Bergen.

Vi kjempar mot tida sin verknad på oss. For gamle, nei, det skal vi for all del ikkje bli! Rynkefjernar, Botox og laserbehandling er våre nye beste venar. «Evig ung» opplevast som det største skjønnheitsidealet i vår tid. Media infiltrerer hovuda våre, og får oss til å tru at vi må vere perfekte.

Men kvifor forsøkjer vi å motverke alderdommen? Er han ikkje vakker nok? Eg må ærleg seie at eg opplev det som særs vakkert å sjå eit gammalt ektepar spasere hand i hand langs Bryggen i Bergen. Så kvifor vernar vi oss slik mot denne delen av livet? Kva er årsaka til at vi har fått eit ganske så distansert forhold til alderdommen? Ønskjer vi ikkje å bli gamle? Kanskje vi rett og slett må henta litt livsvisdom frå barokken, for uavhengig av det valdsamme og dramatiske, så hadde dei eit godt poeng; Memento mori. Husk, du skal døy. For det er slik, er det ikkje? Vi skal alle døy ein dag.

Då eg var lita var eg livredd for å bli vaksen. Eg kunne verte heilt hysterisk, for viss eg vart vaksen, ja, då ville vel mamma verte gammal? Og gamle folk døyr, gjer dei ikkje? Jo, dette visste eg. Gamle folk dei døyr, eg hadde sett det. Eg hadde mitt første møte med døden då eg var sju år, men eg hadde høyrd stygge rykte om han før den tid. Døden skremde meg ikkje den gongen, for det var ikkje meg han ville dansa med – og det var heller ikkje mamma. Så slik var det, eg skulle ikkje bli vaksen, for mamma kunne ikkje døy. Slike tankar er vel ikkje uvanleg å ha som barn?

Ei mor opplevast for mange som tryggleiken sjølv. Likevel er ho berre eit menneske, sjølv om ho – for meg – verka som eit ganske eventyrleg vesen. Eventyrleg eller ikkje, menneske dei døyr. To strekar under svaret. Eg veit det, men eg må innrømme at eg framleis får frysningar når eg tenkjer på ei verd utan mi kjære mamma. Med barndommens optimisme grubla eg lenge på korleis eg kunne løyse problemet eg stod ovanfor.

Kunne eg skrive det på ynskjelista mi til jul? Julenissen kunne visst gjere fantastiske ting, men eg var i utgangspunktet ganske skeptisk til heile hans eksistens. Kunne eg finne opp ein medisin mot døden? Nei, det høyrdest jo heilt tullete ut. Eller var det mogeleg? Kanskje mamma kunne ta ein tablett mot døden, medan eg tok fluortabletten min om kvelden?

Det ser ut til at mange ønskjer seg ein kur mot døden, ikkje berre ei sju år gammal jente. Rettare sagt lengtar vel fleire etter ein metode for å halde seg unge, noko som har ført til enorme investeringar i forskingsprosjekt og utprøvingar. Og når ein først er i gong, kva med å vere ung for alltid? Det er berre rimeleg at ein slik tanke kan verke forlokkande, når alternativet er så skremmande.

Som sjuåring ville eg gledeleg ha slått meg til ro med å leve i vissa om at eg slapp å døy. Eit liv med mine kjære, som aldri tok slutt. Å aldri verte gammal, aldri måtte bekymre seg for kjedelege saker som pensjon og hoftebrot. Eller pensjon vil vi vel framleis ha? Ja, for som pensjonistar skal vi leve livet. Her vil vi antakeleg møte på ein del problemstillingar, for som evig ung kan ein vel gå evig i arbeid? Velferdsstaten vil nok streva med å koste pensjonistar som aldri kastar inn handkledet, og politiske usemjer kring budsjett vil truleg omhandle fleire problemstillingar enn det grøne skiftet.

Drastiske endringar må nok innførast i ei slik superverd, for evigheta vil gi oss enda betre tid til både å skape og løyse konfliktar. Det vart mykje evighet her no, eit ord som eg knapt forstår tydinga av. For kva vil det innebere å aldri døy, og dermed leve evig? Kanskje fråværet av frykta rundt døden vil gi oss ein fredelegare kvardag. Det verker vel berre rett og rimeleg, då vi vil ha nok av tid til å løyse alle problema våre.

Til dei som kjempar for «evigung»-saka: Eg meiner ikkje å fornærme dykk, men eg ønskjer å diskutere. Frå min ståstad opplever eg dette som ei av dei mest utfordrande sakene vi møter med tanke på etikk og moral. Det ville vore sørgjeleg om vi mista sjølve gleda over livet parallelt med ei slik innføring av udødelege menneske.

Eg kjenner òg på ei form for bekymring, ei uro, for våre grunnleggjande rettar. I første omgang kan ein tenkje seg at denne kuren mot døden vil vere eit privilegium, og vi vil få ein ny form for elite. Likevel kan det hende at det i framtida blir like alminneleg å ta ein tablett mot døden, som det er å ta ein tablett mot høgt blodtrykk i dag. Å vere dødeleg kan etter kvart bli sett på som helseskadeleg, ein ekkel sjukdom som legane har påbod om å behandle. Nei, eg trur eg heller vel det gode, gamle hoftebrotet framfor eit slikt stort dilemma.