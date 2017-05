Ikke alle møter er like enkle, ikke all behandling vellykket. Men KK rommer livet fra begynnelse til slutt.

Hun ligger stolt plassert med utsikt over byen, hun har døgnåpen dør og gir omsorg i livets viktigste øyeblikk.

Kvinneklinikken er en tenåringsjente. Hun kommer for å få svangerskapsavbrudd. Hun møtes av en trygg sykepleier som gir informasjon og undersøker. Sykepleieren har truffet hundrevis av abortsøkere, hun dømmer ikke. Mange kvinner opplever dette, du er ikke den eneste, du skal få god hjelp.

Under samme tak venter paret som har vært gjennom utallige skuffelser. Som har et brennende barneønske. Det overskygger alt annet, og de er sårbare. Ved avdeling for assistert befruktning behandles de med forståelse og kunnskap. Vi kan ikke love dere barn, mange må gjennom flere forsøk. De blir foreldre.

Privat

Kvinneklinikken er en eldre, dement dame. Hun husker ikke om hun har født barn, hun prater om sin egen mamma. Damen følges av sin datter, de møtes vennlig i resepsjonen. Hva skal jeg nå? Du skal til gynekologisk poliklinikk. Undersøkelsen må ikke bli en krenkelse, og det er vanskelig for damen å samarbeide. Hun føler seg trygg og får endelig hjelp med sine underlivsplager.

Kvinneklinikken er en erfaren jordmor. Når en fødende kommer raskt inn døren, vet jordmoren hva som skal gjøres. Hun har gått i krigen før, der det ropes og skrikes. Noen banner og kjefter. Hun forstår at de som roper, er redde. Hun får oversikt over situasjonen, barnet kommer like etter. En sterk, frisk jente. Foreldrene hikster, de har hatt en tøff opplevelse, men nå er det over. Lettelsen og gleden – den følelsen setter jordmor pris på, den gjør henne stolt.

Kvinneklinikken er et par som skal ha sitt første barn. De har valgt å føde på Storken. Det er bare de tre – mor, far og jordmor, som jobber sammen helt til den fødende klarer å puste og presse slik jordmor ber henne om. En liten gutt blir født på helt naturlig vis. Uten medisiner eller overvåking. Uten dramatikk. De tre voksne deler dette verdifulle øyeblikket, en glede over hva kroppen kan klare, og en naturlig ro som senker seg når jobben er over.

Kvinneklinikken er en nyutdannet lege. Han skal forløse et barn med dårlig fosterlyd. Det haster. Han får veiledning av overlegen. Nå gjør du det du har øvet på, det vi har vist deg. Tangen plasseres på barnets hode, han lirker og drar det forsiktig ut. Det er stress og det er mestring. Han har alltid erfarne folk bak seg, men er også utsatt for deres blikk. Hvordan vil han klare seg i faget. Det går bra. En lang og tøff vakt avsluttes med et frisk barn ved morens bryst.

Kvinneklinikken er en kreftpasient på operasjonsbordet. Hun ligger i narkose. Magen er åpnet og hun skal gjennom et omfattende inngrep. Kirurgen har jobbet ved KK en mannsalder. Han fører kniven med trygg hånd og assisteres av lege, operasjonssykepleiere og anestesipersonell. De har alle sett dette før, men føler likevel med pasienten. Hun kan ikke kureres, men livet kan forlenges og plagene lindres. Hun har en tøff tid foran seg.

Kvinneklinikken er en mann som står i gangen. Han har fulgt sin gravide kone til sykehuset. Fosteret undersøkes med ultralyd, vekst og utvikling er ikke normal. Den gravide legges inn til observasjon. Mannen må reise hjem alene, det kjennes ensomt. Dagen etter blir han pappa. Han får være med under keisersnittet. Det er ikke lett å stå på sidelinjen, å se partneren bli spent fast til operasjonsbordet. Og hvordan vil det gå med barnet?

En vennlig barnepleier viser ham på plass, etter kort tid hører han barnet klynke. Alle på operasjonsstuen er glade, de snakker litt om løst og fast, dette er hverdagen for dem. Det føles trygt for den nybakte faren, som er den første til å holde babyen sin i armene.

Kvinneklinikken er mer enn alt dette. Hun er over 5200 fødsler i året, 2700 operasjoner, 11.600 innleggelser og 51.000 polikliniske konsultasjoner. Ikke alle møter er like enkle, ikke all behandling vellykket. Men Kvinneklinikken skal romme livet fra begynnelse til slutt. Kvinneklinikken er mer enn 430 medarbeidere som skal håndtere alt som kan oppstå. Medarbeidere som bryr seg.

Det er Kvinneklinikken.