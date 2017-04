Jeg unner ingen å oppleve dette hvert annet minutt hjemme i sin egen stue.

Bergens Tidende skriver 17. mars om den planlagte utbyggingen av gondolbane på Voss. Utbyggingen vil innebære at gondolbanen må passere rett over 20-30 private hus for å komme til fjells, i en høyde av 10-15 meter over hustakene.

Jeg jobbet i tre somre i restauranten på Ulriken og husker godt støyen og ristingen, særlig når kabinen/gondolen passerte mastene. Jeg unner ingen å oppleve dette hvert annet minutt hjemme i sin egen stue. Jeg husker også godt da banen falt ned, i 1974, og fire mennesker omkom. Hadde dette skjedd over bebyggelse, kunne langt flere liv gått tapt.

Det er ikke til å forbauses over at berørte naboer ikke har gått inn i «minnelige avtaler» med Voss Resort, som skal stå for utbyggingen. Utbygger har søkt kommunen om å bruke tvangsmakt og ekspropriasjon. Ved ekspropriasjon bør i hvert fall husene innløses til priser som er høye nok til at beboerne kan skaffe seg en tilsvarende bolig et annet sted.

En annen ting er saksbehandlingen i dette svære prosjektet. I Forskrift om bygging av taubaner og kabelbaner stå det i § 5 følgende om hvilke opplysninger som skal gis ved søknad om konsesjon til anlegg og drift av taubaner: «… hvor langt taubaneanlegget ligger fra offentlig eller privat vei, turstier, elektriske ledninger i luft, hus, gårdstun, hage, kulturminner, viltområder, naturvernområder og offentlige friluftsområder». Slik jeg tolker dette, bør ikke taubaner gå over bebyggelse.

I traseen for Ulriksbanen er det ingen bebyggelse, og det er heller ikke hus å se under baner jeg har reist med i utlandet.

Det står også at Taubanetilsynet skal gi klarsignal før en kan begynne å bygge. Er dette gitt? I Bergens Tidende 17. mars står det at første byggesteg er i gang ved at Voss Resort finansierer en del av det nye terminalbygget.

Da jeg var medlem av Fylkestinget, behandlet vi flere saker hvor en kommune søkte om dispensasjon fra gjeldende regelverk. Vi var ofte skeptiske til at mye ble godtatt på kommunenivå, til tross for svære ulemper for de berørte. Slik ser det også ut til å være i denne saken.