Bør ikke en moderne by se seg råd til å ta vare på en naturgave som Store Lungegårdsvannet?

For et par år siden noterte jeg meg, med et ørlite smil i øyekroken, at byens Unge Høyre foreslo å fylle igjen hele Store Lungegårdsvannet. Nå er det de mer tilårskomne i partiet som bruser med fjærene. Ifølge Martin Smith-Sivertsen ønsker Bergen Høyre å bygge en øy i vannet. Målet er å få det storslåtte prosjektet inn i kommunens planarbeid.

Høyrefolkets tankespinn føyer seg inn i en underlig og lang rekke forslag opp gjennom årene, om hvordan denne kjære naturperlen kan brukes til noe helt annet enn det Vårherre ønsket da han i sin tid plasserte dette innlandshavet der det ligger.

Store Lungegårdsvannet har i nyere tid vært utsatt for ustanselige angrep, med utfyllinger på alle kanter. Store deler av bebyggelsen i Møllendal ligger på fyllmasse. Det samme gjelder mastodonten ADO Arena og Amalie Skram videregående skole i nord. Og om kort tid er det østsiden av vannet som må vike, til fordel for bybanespor og eventuelt erstatningsarealer til den nåværende godsterminalen.

Slett ikke all utfylling har vært av det onde. I hvert fall er det gjort ett vakkert grep. Fløenstien med det lange, smale parkområdet langs jernbanesporene i øst veier heldigvis opp for mye av den politikerstyrte vandalismen i området. Til min glede seg jeg fra tid til annen at også den syklende Martin Smith-Sivertsen kommer jagende med sitt slitte fremkomstmiddel langs stien. Andre jogger, løper og peser rundt hele vannet, enten alene eller sammen med firbeinte venner. Andre boltrer seg med vannskutere og kajakker. Jo da, vi har alle – hver på vår måte – usigelig glede av å bruke Storelungeren og området rundt slik det ligger der i dag.

Kan ikke høyrefolk forsøke å dempe den vannskrekken de så åpenbart plages med? Kan ikke vi andre få beholde vannet slik det ligger? Bør ikke en moderne by se seg råd til å ta vare på en slik naturgave, og heller legge forholdene enda bedre til rette for at Store Lungegårdsvannet blir et fritidseldorado for enda flere aktiviteter?

Jeg husker med glede tilbake på et utspill Arbeiderpartiets Ruth Grung kom med, før hun inntok varmestuen på Løvebakken. Hun ville opparbeide en pen og trivelig badestrand i nordøstenden av vannet, som et sommerlig supplement til innendørsaktivitetene i ADO Arena. Det var en strålende, og høyst realistisk idé. Senere ble det musestille. Ruth Grung må ha glemt hva hun lanserte.