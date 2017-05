Det er naturlig at LO støtter partier som arbeider for det samme som dem selv.

Jeg registrerer at høyrefolk gjør et poeng av at LO, som organiserer mer enn 900.000 norske arbeidstakere, gir pengestøtte til Arbeiderpartiet. Jeg synes ikke det er rart i det hele tatt. LO er en samling av fagforbund som hver eneste dag jobber for å ivareta rettighetene til vanlige arbeidstakere. Da er det vel ganske naturlig at LO velger å støtte opp om politiske partier som arbeider for det samme som dem selv – trygge jobber til vanlige folk. Det skulle tatt seg ut om de gjorde det motsatte.

Høyre og Frp i regjering har skapt et mer usikkert arbeidsliv gjennom å innføre generell adgang til midlertidige ansettelser. De har stemt imot flere av våre tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Samtidig har Høyres rike onkler som har gitt partiet millionbeløp i gaver, fått det mangedobbelte tilbake i skattekutt. Og det i en tid hvor rekordmange nordmenn er arbeidsledige.

Arbeid til alle er Arbeiderpartiets viktigste sak. Vi vil at faste stillinger skal være hovedregelen i Norge, og vi vil gjøre mer for å sikre jobb til de mange på Vestlandet som nå står uten arbeid. Skal vi fortsatt ha små forskjeller, arbeid, muligheter og trygghet for alle, trenger vi mer fellesskap - ikke mindre.