Venstre er ikke bare det partiet på Stortinget som er best på ruspolitikk og personvern. De er nå partiet med den mest fremtidsrettede arbeidslivspolitikken, Venstre vil kuttet i sykelønnen.

Perspektivmeldingen for 2017 sin klare dom var at Norge måtte øke produktiviteten, effektivisere offentlig sektor, kutte i offentlig sektor, forbedre integreringen, og at nordmenn må stå lenger i jobb.

Norges økonomiske handlingsrom vil bli trangere og ingenting tilsier at oljeprisen vil nå 2013-nivå med det første. Norge AS styrer mot kraftige underskudd og dagens velferdsnivå er ikke forsvarlig.

Hvordan vi skal løse alle utfordringene er sammensatt, og som student på 23 sitter jeg ikke på alle svarene. Likevel handler det om å starte et sted, og kutt i sykelønn må jo være det mest åpenbare. Færre vil sykemelde seg, det vil føre til økt produktivitet, og hvis vi kutter sykelønnen moderat på 30 prosent vil staten spare 12 milliarder i året. Full sykelønn koster Norge AS 40 milliarder i året, det er nesten like mye som forsvarsbudsjettet.

Norge har et gratis og et godt kompetent helsevesen, samtidig har vi lenge hatt et høyt sykefravær. Stoltenberg 1-regjeringen prøvde å kutte, men partiets sterke tilknytninger til fagbevegelsen satt en kjapp stopper for det.

I Sverige klarte de det med stor suksess, de sparte milliarder, økte produktiviteten og nesten halverte fraværet. Initiativet var fra en borgerlig regjering og den nåværende regjeringen ledet av sosialdemokratene har ikke store planer om å dra sykelønnen opp igjen. Ingen kan heller si at den svenske velferdsstaten er rasert og svenskene lever godt med ordningen.

I Likhet med Sverige, kan kutt i sykelønn bli et borgerlig prosjekt. Venstre har nå tatt det modige steget og sagt ja. Ikke fordi det er populært før valget, men fordi det er det ansvarlige å gjøre.

Kåre Willoch var alltid opptatt av de offentlige utgiftene og manet alltid til moderasjon. Derfor kler det Høyre som et statsbærende parti å strekke ut en hånd til Venstre og gjøre ikke det som er populært men det som er riktig og viktig.