Er homofile i faste trygge forhold som ikke har sykdommer farlige?

Døren er nå på gløtt for homofile menn som ønsker og gi blod. For at de skal kunne det, kan de ikke ha hatt sex de siste 12 månedene. Hvis kvinner har sex med en mann som har hatt sex med en mann, vil det være karantene på seks måneder. Og for dem som har hatt sex med prostituerte, vil det være karantene på seks måneder.

Privat

Er det slik at det er verre og ha homofil sex enn å ha sex med prostituerte? Er homofile i faste trygge forhold som ikke har sykdommer farlige? Undersøkelser viser at anale samleier øker blant heterofile. Men hva er forskjellen fra en hetero og en homofils anale samleie?

Jeg synes slik forslaget som er blitt lagt frem setter homofile i bås, og ut fra karantenetidene regnes homofile som farligere enn prostituerte. Det er noe man ikke skal oppleve i dagens samfunn.