Gjer dykk ferdige med slalåmkøyringa med ski på beina i Bavallen, Geilo eller Myrkdalen, og følg køen i trafikken.

Anders Breivik skreiv nyleg i BT at bilførarar som ikkje slepp andre fram og forbi, er dei verkelege syndarane i trafikken. Om verda hadde vore så enkel, hadde politiet hatt ei enklare og meir takksam oppgåve.

Ofte er det likevel slik at det ikkje er dei enklaste svara som gir dei beste svara på dei vanskelege spørsmåla. Alle dødsulukker blir nøye analysert av eigne ulukkesgrupper, og sinkene er nærast aldri årsaken til ei dødsulukke. Analysane frå region vest viser at den gjennomsnittlege dødsulukka skjer når det er lite trafikk. Dei stadfestar også noko anna enn det Breivik hevdar: Det er menn som held høg fart som er dei verkelege syndarane i trafikken.

Eitt anna aspekt som er problematisk og tvilsamt juridisk i Breivik sitt innlegg, er ei tilnærming til at andre sine relativt trivielle og kvardagslege handlingar er årsaken til at ein sjølv gjer noko dumt og potensielt livsfarleg. Ikkje berre er høg fart til fare for deg sjølv, det er også farleg for andre. Ville me godtatt eit slikt prinsipp i ein rettssal viss det ikkje hadde dreia seg om trafikk? Truleg ikkje. Heldigvis gjer me ikkje det når det kjem til trafikk heller.

Likevel kan Breivik ha eit poeng om «sinker» etter lovverket, men det er heilt avhengig av den konkrete trafikale situasjonen. Trafikkreglane sin paragraf om forbikøyring seier at ein førar skal sleppe forbi køyretøy som ligg bak, gitt at ein tek stor plass eller køyrer sakte. Det er med andre ord ikkje forbode å køyre sakte isolert sett. Det er heller ikkje påbode å sleppe bilar som ligg bak forbi. Men det er forbode å la vere å samhandle med andre når du køyrer «sakte» etter lovverket. Så finnest det nok forskjellige oppfatningar rundt kva «sakte» betyr. For nokon går det ikkje fort nok før dei er fremst i køen og dei kan køyre i høg fart til dei tar att neste kø. Alle som har køyrt litt på E16 mellom Voss og Bergen, har møtt desse, der dei køyrer slalåm i høg fart - også i helgene med stor utfartstrafikk og barnefamiliar på tur.

Slalåmkøyrarane bør ikkje få definere fartsnivået. Det vil vere ei farleg utvikling. Mitt framlegg er at dei gjer seg ferdige med slalåmkøyringa med ski på beina i Bavallen, Geilo eller Myrkdalen, og følgjer køen i trafikken. Er det kø, så er det kø. Både i butikken og i trafikken.