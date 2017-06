I mitt tidligere hjemland har de som kjempet for å kunne dekke seg til, fått heltestatus.

Jeg kom til Norge for over 30 år siden. Fra Tyrkia der over 90 prosent av befolkningen er muslimer. Den gangen fikk jeg høre at jeg ikke så særlig muslimsk ut siden jeg ikke dekket meg til. Jeg fortalte stolt at mitt hjemland var et sekulært land der religion og stat er adskilt. Bruk av heldekkende plagg generelt og hodedekkende plagg i offentlige institusjoner var forbudt ved lov.

Da fikk jeg lange leksjoner fra nordmenn som forsvarte den demokratiske friheten til å kunne gå med det plagget man ville. Da jeg forsøkte å forklare systemet som jeg hadde vokst opp i, fikk jeg overbærende blikk som helt tydelig sa «stakkars deg, du vet jo ikke hva demokrati er, du har bare vokst opp i et kvasi-demokratisk land der styresmaktene forsøker å styre religion og ytringsfrihet ved hjelp av forbud».

Gjennom de siste 30 år har jeg tatt til meg mer og mer av denne tankegangen. Hjelper et forbud mot noe som helst? I mitt tidligere hjemland har de som har kjempet for å kunne dekke seg til, fått heltestatus. Å få lov til å dekke seg til har blitt en frihetskamp, og det har fått en opphøyet ytringsfrihetsstatus som det ikke nødvendigvis fortjener.

Nå, etter 30 år, er det ikke lenger ulovlig å dekke seg til i mitt tidligere hjemland. I Norge derimot ser det ut til å gå mot forbud. Hva har skjedd? Hvilket land har endret seg i riktig retning?