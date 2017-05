Hva ser du på vei ned til Torget? Bilfelt, skilt, trafikklys, busser, kaos.

Hvis du i dag står ved Sjømannsmonumentet og ser ned mot Torget - hva ser du? Jeg ser fem felt med bilvei og to busslommer. Hva ser du på Torget? Du ser bilfelt, skilt, trafikklys, busser, kaos. Selve torgflaten med torghandlerne er en harmonisk idyll i forhold til kaoset du ser på Torget for øvrig.

I 1999 ble Bergensprogrammet fremforhandlet. Et av tre store prosjekter var bymiljøtunellen. Den er foreløpig ikke realisert. Resultatet er at bilene fremdeles kjører over Torget og Bryggen, at det ikke er plass til å bygge sykkelvei gjennom sentrum, at man kjører bil gjennom den trange sentrumskjernen fremfor å kjøre rundt eller under.

Vi vil ha sentrumskjernen stengt for gjennomgangstrafikk og Bybanen under jorden. Etter min oppfatning bør realiseringen av en bymiljøtunnel komme som prosjekt nummer to, etter Bybanen til Fyllingsdalen, når den nye bymiljøavtalen skal iverksettes. En bymiljøtunnel skal ikke gi økt biltrafikk, men skal fjerne gjennomgangstrafikken fra de trange sentrumsgatene i vårt historiske bysentrum.

I det brede kompromisset om bymiljøavtalen mellom stat, fylke og kommune, er det på nytt bestemt at bymiljøtunnelen skal bygges. Det er et svært viktig grep. Vi får ikke løst utfordringene i sentrum uten at gjennomgangstrafikken fjernes.

Neste gang du er på Torgallmenningen, ta en titt ned mot Torget. Dette kunne vært landets desidert vakreste byrom. Når du går ned bakken fra Sjømannsmonumentet, åpner Vågen seg. Bergen har sjøen helt inn i sentrum. Det historiske Bergen, middelalderbyen med Bryggen, Torget og Vågsbunnen ligger der intakt. En av verdens vakreste byer!

Dette er ikke riktig sted å ha syv felt med bilvei. Bygg bymiljøtunnelen og få vekk gjennomgangstrafikken. Bruk plassen til fotgjengere, syklister, folkeliv og folkefest.