Har du fått med deg debattserien vår der innvandrere fra ulike land forteller om sitt første møte med Bergen? Her er alle innleggene.

Bergens Tidende har denne våren publisert historier der innvandrere fra ulike land forteller om sitt første møte med Bergen - på godt og vondt.

SOMALIA:

Først ut i serien var Nimo Ali Nur (19). Hun kom til Norge i 2015 og går i kombiklassen på Fyllingsdalen videregående skole. Hun skriver: «Jeg har blitt spurt flere ganger her i Bergen om hvorfor jeg bruker hijab. Hver gang har jeg forklart at ingen tvinger meg til å bruke hijab. Det er mitt valg.»

Mohamed Saleh (26) skriver: «Som fersk innvandrer i Bergen med stor arbeidslyst, er det tungt å bli mistenkt for å snylte på landets velferdsgoder». Han synes likevel Bergen er en av de fineste byene i Norge.

«Jeg hadde fordommer mot byen» skriver Abdullahi Ibrahim fra Somalia. Møtet med Bergen ble ikke helt slik han hadde forventet.

TYSKLAND:

Gerda Moter Erichsen kom til Norge i 1958 med sin norske kjæreste. Hun skriver om sitt første møte med Norge: «Mange har spurt meg om hvordan jeg som tysker ble mottatt i Norge, bare 13 år etter den tyske okkupasjonen. Jeg kan ikke huske noen negative opplevelser.»

RUSSLAND:

«Toåringene måtte tygge brødskiver med «kunstig» pålegg på. Sånn mat regner jeg som usunn, i hvert fall helt ubrukelig til små barn», skriver Olga Palchikova fra Russland om den norske barnehagen.

ERITREA:

«Bodde du i hytte i hjemlandet ditt», spør folk meg. Da sier jeg: Finn kilder og spør meg igjen, skriver Milena Hagos Negassi (16) fra Eritrea.

Dawit Semere (17) fra Eritra skriver om ensomheten han opplevde da han først kom til Bergen: «Etter at jeg kom hit til Bergen, var det veldig tøft.»

POLEN:

«Den polske aksenten er der fortsatt, men det gjør ikke noe. For Bergen er min by. Med regn, DNS, Hovedbiblioteket, Litteraturhuset og ubåtbunkeren på Laksevåg og Varg Veum og Nordnes, Fløyen og Skansemyren og Ulriken», skriver Monika Dentale.

FINLAND:

Linda Hagewick fra Finland skriver at mange beskriver nordmenn som innesluttet og lukket. Men for henne føltes det ikke slik. «Det var som å komme til Latin-Amerika».

ENGLAND:

«Jeg sa ikke ett ord hele kvelden, men da vi skulle gå, tenkte jeg at nå vet jeg hva jeg skal si. Jeg håndhilste på sønnen og sa: - Takk for i natt», skriver Rosemary Lund (84). Det norske språket ga henne noen utfordringer da hun kom til Bergen i 1963.

DANMARK:

Den danske forfatteren Mikkel Plum kom til Bergen for 23 år siden. Det første han sa da han kom ut fra jernbanen og så Lille Lungegårdsvannet var: «Her vil jeg begraves».

TYRKIA:

Pinar K. Knutsen flyttet fra Tyrkia til Norge for syv år siden fordi hun giftet seg med en norsk professor. Hun skriver «Kong Haralds tale under hagefesten i Slottsparken 1. september 2016 rørte meg til tårer. Som han sa, det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er – og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Jeg er hjemme her.»

Saken vil bli oppdatert med nye innlegg i serien.