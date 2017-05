Selv om jeg er aktiv i Høyre, er jeg langt ifra fornøyd med innsatsen de gjør for psykisk syke.

Ofte når mennesker ser at jeg er aktiv i Høyre, tror de automatisk at jeg er enig i alt partiet mener og alle deres politiske saker. Det er feil. Jeg er definitivt ikke fornøyd med arbeidet deres for psykisk helse og psykiatrien i Norge. De og flere andre partier har frontet saker hvor de har snakket om økte ressurser og en opprustning. Høyre har etter min mening gjort litt mer for psykisk syke enn forrige regjering, men langt fra nok.

Sist fredag var det en nyhetssak på 21-nyhetene på TV 2 om at Oslo universitetssykehus må avvise flere unge, alvorlig psykisk syke fordi de rett og slett ikke har nok ressurser til å hjelpe dem.

Når skal den psykiske helsen bli likestilt med den fysiske? Når skal politikere i Norge forstå hvor alvorlig en psykisk lidelse er?

Det er hårreisende å tenke på at Norge som har et så bra utgangspunkt med et trygt og velfungerende helsevesen, ikke skal bruke mer penger og ressurser på nettopp denne delen av helsevesenet.

Vi lærer fra barndommen av hvordan vi skal ta vare på tennene våre ved å pusse dem og bruke tanntråd. Vi lærer gjennom å være aktive i idrett hvordan vi skal bandasjere når vi får overtråkk. Vi lærer også hvordan vi skal behandle en forkjølelse.

Men vi lærer dessverre lite eller ingenting om hvordan vi skal behandle sterke emosjonelle inntrykk som avvisning, kjærlighetssorg, skilsmisse, mobbing, utfrysing, sorg – utfordrende situasjoner som livet kan by på. Mange vil kanskje hevde at dette er livserfaring, og det er nettopp slike erfaringer livet handler om.

Men forebygging er noe av det viktigste arbeidet for å hindre fremveksten av psykiske helseproblemer. Både den sittende regjering og den som kommer til å regjere etter valget, bør rette et stort fokus på forebyggingsarbeid. Man bør også bevilge mer penger til forskning, og være mer åpen for et bredt samarbeid mellom offentlig og privat helsesektor.

Det er trist å tenke på at en ung kvinne som er dypt deprimert og suicidal ikke skal få bli innlagt hvis hun oppsøker et akuttmottak. Det er en skam at Norge ikke skal gi øyeblikkelig hjelp til mennesker som lider av en livstruende sykdom i hodet, mens fysiske skader alltid blir behandlet med høy prioritet.

Den fysiske smerten er kanskje mer synlig og lettere å relatere seg til for oss utenfor. Men det betyr ikke at den usynlige smerten er noe mindre vond å bære.