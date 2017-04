Hva er galt med en mann som kan gråte over en vakker scene i filmen?

Rett deg opp! Slutt å grin! Konsentrer deg! Gjør som faren din sier! Jeg regner med at dette er velkjente ord for mange gutter.

Gutter skulle ikke vise følelser, og de skulle gjerne være alfahanner. «Ta det som en mann», men hvor har det ført oss? Mange menn sliter i dag med å møte disse forventingene som har blitt lagt på oss fra barndommen av.

Menn som viser følelser har i historien blitt sett på som svake mennesker, og det tror jeg gjelder i stor grad i dag også. Mennesket skal mene det rette, like det rette og opptre som den rette, men hva skjer da med vårt egentlige jeg? Populærkulturen har en stor del av skylden for menns situasjon. Når så du sist en film der hovedrollen var en lubben mann i 30-årene som likte å sitte for seg selv og lytte på Ahas «Take on me», mens han gledet seg til neste episode av «Heartbeat».

Selv er jeg diagnosert som høysensitiv og ganske introvert. Rundt om hører man stadig om høysensitive kvinner, meditasjon for kvinner og yoga for kvinner, men nesten aldri dukker det opp slike tilbud for en mann. Trenger ikke han også å få ordnet sine indre følelser?

Jeg føler at jeg nærmest blir stemplet som en taper når jeg tenker på mine egne følelser sammenlignet med presset om å være en «macho-man». Hva er galt med en mann som kan gråte over en vakker scene i filmen? Hva er galt med å kunne gråte sammen med andre? Noe vi leser om i historiebøkene er alle slagmennene og kongene som opp gjennom årene har blitt utropt som alfahanner, men vi hører aldri om han som stod i bakgrunnen og nøt de vakre fargene på lederens kappe i stedet for de stolte ord som kom ut av hans munn.

Kanskje burde jeg henge på meg et skilt der det står at jeg er emosjonell, men jeg tør ikke gjøre det for jeg er redd for hva de andre ville si.