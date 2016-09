– Hvem vil du invitere til bursdagen din, gullebassen min? – Jeg vil invitere alle guttene utenom «Hans». – Så fint, da gjør vi det.

«Mamma, hvorfor vil de ikke ha meg med? Er det min feil?» spør et trist fjes, men tårene renner sakte nedover kinnet.

Det har skjedd før. En i klassen skal feire dagen sin, og nesten alle blir invitert. Alle unntatt ditt barn.

Nok en gang må du forsikre ditt barnet ditt: «Det er ikke noe galt med deg, skatt, overhodet ikke. Jeg vet ikke hvorfor du blir holdt utenfor på denne måten.»

Dagen etter selskapet snakkes det høylytt i klassen om hvor gøy det hadde vært. Kaker, pølser, musikk og leker. Alle forteller ivrig om hvor kjekt de hadde det.

«Du var jo ikke invitert, du, kjipt for deg», kommer det fra en du anså som en venn for kun kort tid siden.

Denne ettermiddagen kommer barnet ditt nok en gang gråtende hjem. Forteller om hvordan de andre snakket om bursdagen, hvordan det fikk barnet ditt til å føle seg.

Det kjæreste du har krymper seg sammen i armene dine, gråtkvalt. Trøstende ord hjelper ikke denne gangen. Barnet ditt vil ikke gå på skolen i morgen, helst ikke resten av uken.

«Tenk om det kommer flere invitasjoner, pappa? Og jeg ikke blir invitert denne gangen heller?»

Du sender mail til klasseforstander, prøver å forklare saken. Kan det bli et tema på neste foreldremøte? Kan du komme i kontakt med barnets foreldre og få et svar på hva som skjer? Du vil hjelpe ditt barn ut av denne situasjonen. Du vil gjøre alt du kan for å hjelpe. Din tøffe gutt eller skjønne jente som du er så stolt av.

Det som overrasker meg, er at enkelte foreldre tillater dette. De tillater at barna får velge selv hvem de vil invitere i klassen. At en blir sittende igjen uten invitasjon, ser det ikke ut til at de bryr seg om. De bryr seg ikke.

Det kan de ikke gjøre. Hvilken oppegående forelder vil tillate sitt barn å mobbe på en slik måte? Det har vært mediehysteri i en evighet om barn som ikke blir invitert i bursdag, likevel skjer det gang på gang. Er det snart på tide å våkne?

Hvordan foregår det egentlig hjemme når invitasjonene blir skrevet? Bestemmer barnet? Lærer foreldre barna sine at dette er greit?

Jeg ser for meg noe sånt som dette;

– Hvem vil du invitere da, gullebassen min?

– Jeg vil invitere alle guttene/jentene utenom X.

– Så fint da vennen min, da gjør vi det. Du bestemmer, det er jo din bursdag vet du.

Jeg kan ikke begripe at det skjer på noen som helst annen måte enn at foreldrene til bursdagsbarnet er totalt hjernedøde.

Beklager, jeg forstår det ikke.

Jeg forstår ikke hvordan noen kan syns dette er grei oppførsel.

Jeg forstår ikke hvorfor man vil lære sitt barn å mobbe.

Jeg forstår ikke hvordan man kan gjøre slikt mot andre barn uten å tenke over konsekvensene i fremtiden.

Kjære forelder som har unngått å invitere et barn til ditt barns selskap. Jeg vil gjerne vite hvorfor du gikk med på dette? Hva du tenkte på, hva din unnskyldning er, hvilke verdier du viderefører til ditt barn.

Jeg ønsker en forklaring på hvorfor.

Våkn opp. Ta ansvar. Om ikke barnet ditt vil invitere alle guttene/jentene i klassen, så bør du som en voksen person sette ned foten og svare: «Da blir det ingen bursdagsfeiring!»

Barnet ditt er nok ikke fornøyd med det, men det vil takke deg den dagen det står i en slik situasjon med sine egne barn.

Aldri hold et barn utenfor. Aldri bidra til at et barn føler seg utstøtt.

Din gullunge er nok ikke alltid så uskyldig som det ser ut.