Vi må ha troen og viljen til å gruse Æ-folket en gang for alle.

I år skal gullet hjem til Bergen. Brann har det som skal til for å vinne årets seriemesterskap. For laget fra Bergen har mye mer enn et usjarmerende Rosenborg. Brann har en klok trener med begge beina godt plantet på stadiongresset, og supportere med selvironi, sting og humor. Det har ikke Rosenborg. Det er noe tungt over trøndere som gjentar sine enstonige sanger med en klagende undertone, som bare trøndere kan like.

Vi må ha troen og viljen til å gruse Æ-folket en gang for alle. For årets Brann-lag har Fredrik Haugen. Et kreativt geni som vil noe – hele tiden. Laget har et forsvar som er på plass med en Ruben og en Costa som alltid er å stole på. Og i midten en nederlandsk bauta som skaper ro og trygghet i alle hjerter som står i brann. Bak de kjempende brannmenn står den polske helten som tar baller ingen andre målmenn kan rekke, i midten og i angrep løpes det og kombineres det på måter som publikum på Staddaen aldri har sett. En utrettelig Orlov og en ballkunstner på 35 år skaper fortvilelse i motstanderes forsvar. Det er bare å fortsette med kreativt ballspill og en lekende innstilling til fotballens essens.

Så skal vi takke Tromsø som satte de kjepphøye trønderne på plass. 2–1 på Lerkendal varmet nesten mer enn 5–0 over et stakkarslig Sandefjord.

Gullet kommer hem, og her blir det til trønderne gir opp og begynner å dyrke poteter på Lerkendal.

