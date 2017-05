Det er høyst problematisk når slike som Dan Odfjell forsøker å kuppe evangeliet om Jesus.

Dan Odfjell stiller en rekke spørsmål og utfordringer i sitt innlegg i BT 18. mai. Selv om innlegget er fritt for reelt politisk innhold, velger jeg å svare, ikke bare som politiker og partileder, men også som kristen. For det er høyst problematisk når slike som Odfjell forsøker å kuppe evangeliet om Jesus. Jesus kom for å invitere alle til Gud, uavhengig partifarge. Når Odfjell faktisk påstår at det er umulig å være kristen sosialist, lurer jeg på hvor han får sin autoritet fra? Bibelen sier ingenting om hvilken partitilhørighet Gud foretrekker.

KrF er ikke et sosialistisk parti. Vi er derimot et sentrumsparti som fører solidarisk politikk! KrFs politikk er politikk for barna og familiene. Derfor har vi kjempet for kvalitet og økt budsjett for barnehagene. KrFs politikk er politikk for dem som ikke får være med i «gjengen». Derfor har vi sørget for eget mobbeombud i fylkene, som skal forebygge mobbing og utenforskap på skolene.

KrFs politikk er for dem som vil ha livskvalitet i alle livets faser. Derfor vil vi kjempe for mer til minstepensjonistene i årets reviderte nasjonalbudsjett.

KrFs politikk er for dem som trenger fellesskapet. Det gjør vi alle, før eller siden. Mitt fremste forbilde sa noe om at det hver og en av oss gjør for de minste iblant oss, gjør vi for Gud. De «minste iblant oss» er ganske enkelt dem som trenger politikk aller mest. Vi lever i en tid hvor vi alle fristes til å være oss selv nok, i en tid hvor det kanskje til og med synes nødvendig å beskytte seg selv og sine egne i møte med verdens påtrengende behov og skiftende trusler.

KrF har blitt utfordret flere ganger på hva det betyr å være et «kristelig» parti, også på kommentatorplass i denne avisen. Svaret er at det handler om verdier, og om hvordan disse verdiene begrunnes. Politikk forankret i KrFs kjerneverdier; menneskeverd, forvalteransvar og nestekjærlighet, vil aldri være seg selv nok, men alltid holde verdien av sin neste og fellesskapet høyt. At Odfjell stempler slik politikk for uberegnelig, upålitelig og ukristelig, er simpelthen ganske uforståelig for meg.