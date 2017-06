Vi opplever at politikerne som skulle støttet ansatte i barnevernet, nå er blitt en del av Facebook-kampanjen mot dem.

Sammen med Per Stiegler (Ap), Randi Amundsen (MDG), Jana Midelfart (H) og Mikkel Grüner (SV) fikk KrFs Marita Moltu gjennom et vedtak i bystyret om å granske fem barnevernssaker. «Det handler om det mest dyrebare vi har, både som foreldre og som fellesskap», skriver disse politikerne i BT 9. juni. De mener at det «er nytteverdi i mer kunnskap, både for barnevernet, for politikere, og for en bredere offentlighet».

Hva med barna?

Barna trenger at folkevalgte forstår verdien av å ha et barnevern med en bemanning som har kunnskap, erfaring, motivasjon og mot til å stå i spenningsfeltet mellom makt og hjelp. Mener dere politikere at granskningen vil gi ansatte motivasjon og støtte til å fortsette det svært viktige arbeidet de gjør for de mest sårbare av alle?

En må ikke være forsker for å forstå at granskning av fem enkeltsaker ikke vil øke kunnskap og kvalitet i barnevernet. Ja, en vil helt klart få et innblikk i hva som har skjedd i de sakene. Men tilnærmingen undergraver både tradisjonen barnevernet har i forhold til refleksjon over egen praksis, og ikke minst fylkesmannens tilsynsrolle. I motsetning til vedtaket og granskingen står det stor respekt av deres arbeid.

Gi de ansatte rom til refleksjon, gi dem muligheten til å bygge kompetanse og gode arbeidsforhold til å fortsette i den viktige jobben de gjør. Vi i Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i Bergen, FO, får nå meldinger om at ansatte nå er redde og demotivert. De opplever at politikerne som skulle støtte dem, nå er blitt en del av Facebook-kampanjen mot barnevernet. Disse politikerne blir nå tiljublet nettopp på disse internettsidene.

Dette er ansatte som med hjemmel i lov skal gripe inn i sårbare og utsatte familier. Det stiller store krav til faglighet og etterrettelighet. Flere av FOs medlemmer sier at de vil så gjerne ha tid til å sette seg inn i situasjonen som akkurat dette barnet står i. De vil så gjerne at barnet og familien skal møte en lyttende og analyserende barnevernsarbeider, en som undersøker barnets situasjon så raskt så mulig, som får et godt bilde av barnets behov og deretter finner gode tiltak.

Kjære politikere! Gi de ansatte tid til å gjøre jobben sin! Hvorfor har dere ikke tillit? Dere snakker om demokrati. Dere er også barnas folkevalgte. Gi de voksne gode redskaper for å gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre. Klart foreldre er frustrert når en offentlig tjeneste bruker makt for å trygge et barn. Gi de ansatte tid til å formidle, forklare og følge opp foreldre etter en plassering. Gi dem tid til å følge opp samværet som er satt opp for foreldre og barn.

Det er det barna trenger, ikke en gransking som bare de mest kritiske til barnevernet ønsker.

Byombudet beskriver en fortvilet situasjon for både barn, familier og ansatte. Så hjelp dem da! Ha tillit til de ansatte. Som en leder i byrådsavdelingen for helse og omsorg skrev i en e-post: «Jeg har full tillit til etaten og barnevernstjenestene. Jeg håper dere holder motet og motivasjonen oppe til å fortsette med deres helt avgjørende arbeid.»

Vi i FO Bergen kunne ikke vært mer enig. Trist at dere politikere ikke er det.