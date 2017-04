En skal være varsom med å harselere over dem som føler behov for å kutte brødskiven.

I påskedagene har BT hatt mange interessante innlegg om helse og kosthold. I en artikkel viser de til at trening kan redusere kreft med opptil 70 prosent. I en kronikk omtales «glutenhysteriet», og man får den klare beskjeden «ikke gidd å ha en allergi bare for å ha en allergi, da»

Det er nok lett for en avis å slippe gjennom artikler og innlegg dersom de sier noe man forventer er riktig. Dersom en leser forskningsartikkelen som det er linket til i teksten, vil en se at det ikke er noe grunnlag for å si at trening reduserer kreft med 70 prosent.

To tusen menn i 50-årene ble delt opp i tre grupper for 45 år siden, og nå har forskerne studert hvem som har fått kreft. I gruppe tre var mennene som var som var i best form. I denne gruppen var det færre røykere og færre overvektige. Basert på råd fra helsepersonell og media skulle dette være den gruppen som kom klart best ut.

Overraskende nok var det flere krefttilfeller her enn blant den tredjedelen som var i dårlig form. Grunnlaget for det misvisende overskriften er at forskerne har delt krefttilfellene opp i 20 ulike kreftformer, og på den måten har de funnet noen kreftformer hvor de i god form kommer bedre ut.

I BT-artikkelen er det ikke nevnt kreftformer som hudkreft, prostatakreft og lymfekreft hvor godt trente hadde vesentlig høyere sannsynlighet for kreft. På den måte fordreier en sannheten. Resultatene fra denne undersøkelsen peker mer i retning av at det synes å være lite vi kan gjøre selv for å unngå kreft, og at det er tilfeldig hvem som får det. Det er ikke en hyggelig konklusjon, men det er likevel viktig for media å presentere resultatet på en objektiv måte.

I kronikken om glutenhysteri påstås det at mange har kuttet ut gluten uten å være allergiske eller intolerante. Er det grunnlag for en sånn påstand? I Bergen er det ikke lett å få tak i ferske glutenfrie brød eller boller. Det indikerer heller at etterspørselen er lav enn at vi har et «glutenhysteri».

Analyse av blodprøver fra store folkemengder indikerer at 1-2 prosent av befolkningen i verden har en immunreaksjon på gluten. Flesteparten av disse vet det ikke selv.

Blodtester fra 1950 og senere har gitt forskerne muligheten til å følge dem som hadde reaksjoner på gluten. I en rekke undersøkelser er det påvist høyere dødelighet blant dem som reagerer på gluten og ikke følger en glutenfri diett. En skal derfor være varsom med å harselere over dem som føler behov for å kutte brødskiven.