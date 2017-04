Unødvendig mange har kuttet ut gluten uten å være verken allergiske eller intolerante.

«Du skjønner, jeg forsøker å holde meg unna hvete og gluten, det er ikke så bra for meg med hvetebakst, og sånt.»

Du har garantert hørt denne kommentaren i en eller annen variant. Det kan til og med hende det var deg selv som sa det. Kanskje er du typen som fnyser av slike påstander, og tenker «for noe tull». Eller kanskje du nikker bekreftende, fordi du faktisk opplever det på samme måte selv. Ikke vet jeg. Men jeg vet at det er på tide med en oppklaring rundt den mystiske tilstanden «glutenintoleranse», for finnes det egentlig noe sånt, og hvorfor skal noen på død og liv kutte ut hvetemelet?

Ut ifra dagens medisinske definisjoner er det tre diagnoser som kan knyttes til en reaksjon på gluten. Disse tre er cøliaki (kronisk, autoimmun reaksjon på gluten, rammer globalt en til to prosent av befolkningen), hveteallergi (allergisk reaksjon mot proteinene i hvete, blant annet gluten, rammer globalt ca. fire prosent av befolkningen) og den relativt nye og ukjente diagnosen «ikke-cøliakisk glutensensitivitet» (bedre kjent som «non-coeliac gluten sensitivity», heretter omtalt NCGS, ukjent prevalens).

De to førstnevnte diagnosene er det enkelt å diagnostisere ved hjelp av godt etablerte blodprøver og kliniske tester. De gjør også at det er helt nødvendig å spise et strengt, glutenfritt kosthold for å holde seg frisk. I Norge får pasienter med disse diagnosene grunnstønad fra Nav for glutenfri kost. Cøliaki og hveteallergi er alvorlige allergier som må tas seriøst. NCGS, derimot, vet vi foreløpig lite om. Det er per definisjon ikke en «alvorlig allergi», men det betyr ikke at det bare er tull.

En økende gruppe pasienter opplever å reagere på gluten, uten å få påvist verken cøliaki eller hveteallergi. Disse pasientene opplever bedring av symptomer når de kutter ut gluten, men ingen tester gir indikasjoner på at noe er galt. Det kan stilles spørsmålstegn ved hvorvidt en bedring av symptomer faktisk skyldes et kosthold uten gluten, eller kun er et resultat av forventningseffekten ved å kutte gluten (placeboeffekt).

NCGS er en såkalt «symptomdiagnose», som baserer seg på pasientens subjektive opplevelse. Det argumenteres ofte for at NCGS er et falskt problem, skapt av det enorme «glutenhysteriet» vi har sett i media de siste årene. Den i overkant negative omtalen av gluten, gjøre at folk forventer negative reaksjoner når de spiser glutenholdig mat. Dette har gitt gluten et ufortjent dårlig rykte, og unødvendig mange har kuttet ut gluten i kostholdet uten å være verken allergiske eller intolerante.

Det er lov til å holde seg unna gluten, selv om man ikke har påvist cøliaki eller hveteallergi, hvis det gjør at man blir kvitt plagsomme symptomer. Hvis du er av typen som rister på hodet hver gang folk påstår at de ikke tåler gluten, bør du derfor tenke deg litt bedre om neste gang. Flere studier antyder at en liten gruppe pasienter som opplever å reagere på gluten faktisk har en form for glutensensitivitet, og denne gruppen har også rett til stønad fra Nav for glutenfritt kosthold.

Men du, ikke gidd å ha en allergi bare for å ha en allergi, da. Det er helt friskt og normalt å være trøtt og uopplagt innimellom, og ha dager der magen ikke er helt i balanse. Ikke gi brødskiven skylden for det.