Kampen mot korrupsjon og reform av rettsvesenet må bli den nye nasjonale idé i Ukraina.

Sangkonkuransen som først og fremst skal fremme popkulturen og underholde, har fått en politisk undertone i Ukraina. For landet vårt, som lider under aggresjon fra Russland, er det en god mulighet til å vise verden utviklingen som finner sted i Ukraina, på tross av Kremls forsøk på å få Kiev tilbake i sin geopolitiske innflytelsessfære.

Et uferdig monument installasjon ved elva Dnipro i Kyiv illustrerer godt den vanskelige prosessen av reformer og mentale forandringer i Ukraina. De sovjetiske myndighetene fikk bygget en enorm bue av stål, som ligner på regnbuen, her for å markere samlingen av Ukraina og Russland i det 17. århundre. Russlands aggresjon i det østlige Ukraina siden 2014 har medført at Ukrainas vei tilbake som en selvstendig nasjon har vært vanskelig, både med hensyn til identitets- og nasjonsbygging og å finne sin europeiske fremtid. I anledning MGP besluttet ukrainske aktivister å male stålbuen i regnbuens farger, for å vise endringene i den ukrainske mentaliteten hva gjelder åpenhet og toleranse overfor medlemmer av LGBT-samfunnet.

De siste to årene har Kievs gater tatt imot GayPride (eller «Marsjen for likestilling» som vi kaller det i Ukraina), der til og med parlamentarikere har deltatt. Fargeleggingen av buen var nesten ferdig, da ukrainske høyreradikale og konservative krefter entret scenen og blokkerte alt. Regnbuen forble uferdig, som er passende metafor for sammenhengen mellom gammelt og nytt, progressive og konservative i det ukrainske samfunnet.

Endringer i det ukrainske samfunnet som fører til integrering med Europa er ikke bare av interesse for ukrainere selv, men også for hele det europeiske fellesskapet, som vil få utvidet spekteret av felles verdier. Et avgjørende bidrag til denne prosessen vil være innføringen av visumfrie reiser for ukrainere til Europa, inkludert Norge. Dette skal skje i midten av juni 2017, og slik forsvinner enda et jernteppe i Europa. Allerede nå er det klart at lavprisselskapet Ryanair kommer inn på det ukrainske markedet fra høsten av, og flere lignende kunngjøringer fra andre flyselskaper kommer senere i år. Ifølge statistikk kun rundt 20 prosent av Ukrainas innbyggere reise utenlands. Slike nye ruter vil forhåpentligvis dermed bli viktige for å gjøre mange ukrainere i stand til å se med egne øyne hvor viktig det er å bygge Europa «hjemme».

Allerede nå klarer ukrainere å overraske positivt. Som medlem av nasjonalforsamlingen tok jeg for noen uker siden i mot en stor gruppe av norske studenter på studietur i Kiev. Etter at de reiste tilbake til Oslo fikk jeg høre en oppmuntrende statistikk – i løpet av en uke hadde fire drosjekunder i Kiev gjenglemt mobilen sin i drosjen, og i tre tilfeller fikk vedkommende telefonen tilbake. For Norge vil det kanskje være normen, men inntil nylig skremte småsvindel og korrupt politi turistene bort fra Ukraina. Våre innbyggere endrer seg og vi, den yngre generasjon av politikere som kom inn i parlamentet etter verdighetsrevolusjonen i 2014, gjør alt for å bekjempe korrupsjon og reformere rettsvesenet.

De siste ukene har Ukraina blitt opprørt og oppmuntret av en serie av høyprofilerte arrestasjoner av korrupte politikere. Dette er de første resultatene av et hardt arbeid for å skape nye antikorrupsjonsorganer, som ikke har noen tilknytning til det gamle rettssystemet i Ukraina. Det nasjonale antikorrupsjonsbyrået arresterte først lederen for skattemyndighetene, Roman Nasirov, og så en av de største oligarkene, Mykola Martynenko. Sistnevnte anklages for å være involvert i bestikkelser og for å ha mottatt ulovlige penger til kontoer i Sveits og Østerrike. Dette bringer igjen opp spørsmålet om behovet for strengere regulering av tilgang til finansielle institusjoner i Europa som brukes for hvitvasking fra øst-europeiske land. Men det viser også at måten vi har bygget anti-korrupsjonsbyrået fra grunnen av er riktig. Gjennomsiktig konkurranse med valg av ledere og etterforskere, garantier for anstendige lønninger og rettslig beskyttelse mot ytre press gir ønskelig resultater.

Det har blitt en del av den «politiske mote» blant aktivister og nye parlamentarikere å bekjempe korrupsjon. At eldre, korrupte politiske krefter prøver å diskreditere dem som kjemper mot korrupsjon kommer ikke som noen overraskelse. Det siste eksempelet på en slik meningsløs kampanje er innføringen av elektronisk erklæring av eiendeler og inntekter for aktivister som kjemper mot korrupsjonen. Loven er rett og slett en kopi av Putins lov om utenlandske agenter, og er ment å tie de uavhengige stemmene. Antikorrupsjonsaktivister som ikke mottar noe offentlige midler, likestilles med dem som er innblandet i tyveri fra statsbudsjettet. Etter mye press fra det offentlige og europeiske observatører ha presidentadministrasjon imidlertid lovet å endre loven slik at den ikke er i strid med europeiske standarder.

Kampen som drives frem av sivilsamfunnet og nye politikere mot korrupsjon gjenspeiles i pengene som blir spart i statsbudsjettet. I fjor etterforsket jeg en sak der et gigantisk nederlandsk selskap, Van Oord, ble kastet ut av anbudet for fordypning av bunn i havnen Pivdenyyi i Odessa region, slik at 40 millioner dollar av offentlige penger kunne gå direkte til et selskap som er nær en parlamentariker fra regjeringskoalisjonen. Anbudet ble kanselert først etter at jeg under spørretimen i parlamentet appellerte til statsminister Volodymyr Grojsman. Denne våren kjørte Ukraina igjen samme anbud på en transparent måte og da fikk et belgisk selskap oppdraget for en 40 prosent lavere pris.

Bekjempelse av korrupsjon er viktig for at Ukraina skal bli et stabilt sted for investeringer fra utlandet. Spesielt nå, når en svekket nasjonal valuta, hryvnja, gjør etablering av ny produksjon i vårt land svært konkurransedyktig.

Uten utenlandske investeringer er Ukraina dømt til å bli en svak oligarkisk stat med ødelagt infrastruktur og lav levestandard. Dersom utenlandske investorer ikke blir tatt godt vare på, vil det slå negativt tilbake på hver og en av oss.

Andelen av reelle, utenlandske investeringer er dessverre kritisk lav i dag for et slikt stort land i Sentral-Europa. Derfor må endringer i lovverket som beskytter investorenes rettigheter, kampen mot korrupsjon og reform av rettsvesenet bli den nye nasjonale idé i Ukraina.

Oversatt fra ukrainsk av Anatolii Kyryliuk.