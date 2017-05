Jeg skrev at dokumentasjonen av forebyggende effekt av osteoporosebehandling hos menn manglet.

Jan-Erik Gjertsen og Ellen M. Apalset kommenterer min kronikk i BT 3. mai. Hvis NoFract ikke er en del av det internasjonale «Capture the fracture» initiativet fra International Osteoporosis Foundation (IOF), må studiens ansvarlige korrigere de opplysninger som er gitt på Helsenorge.no sine hjemmesider under «kliniske studier». Her presenteres studien som «NoFract – the Norwegian Capture the Fracture Initiative».

Jeg skrev at dokumentasjonen av forebyggende effekt av osteoporosebehandling hos menn manglet. Jeg baserte meg på Cochrane-biblioteket (nettsted som gjengir systematisk kunnskapsoppsummering) hvor to studieprotokoller, én om medikamentbehandling og én om treningsterapi ved osteoporose hos menn er under arbeid, men ikke publisert. Hvis disse studiene er publisert andre steder og dokumenterer effekt hos menn, er jeg interessert i referanser.

Jeg mener blåreseptforskriften ikke tillater refusjon for andre indikasjoner enn osteoporose (definert som T-skåre under 2,5 standardavvik) hos kvinner og osteoporose pluss gjennomgått lavenergi-brudd hos menn. NoFract-studien anbefaler medikamenter ved bentetthet under 1,5 standardavvik hvis opplysningene er korrekte på Clinical Trials’ nettsted (obligatorisk registrerings-nettsted for klinisk forskning).

Det er en viktig oppgave for medisinen å forebygge overdiagnostikk og unødig angst knyttet til medisinske diagnoser. All medisinsk diagnostikk innebærer en fare for falsk positiv feildiagnostikk og diagnostikk av pseudosykdom. NoFract-studien er et målrettet forebyggende initiativ på voksne som allerede har opplevd brudd, såkalt sekundærforebyggende tiltak. Faren for slik overdiagnostikk er da mindre enn om hele befolkningen var invitert til bentetthetsmåling. Vårt viktigste budskap til pasienter med bruddrisiko er uansett: Moderér alkoholbruken, kutt røyken, spis næringsrikt og nok, vær engasjert og fysisk aktiv og gled deg over livet.

Artikkelen BT hadde om dette prosjektet 2. mai, spiller på dødsfrykt og usaklig informasjon om forebygging av dødsrisiko. Studiens forskningsansvarlige er ikke eneansvarlig for reportasjen, men helsejournalistikk av denne typen egner seg lite til å skape livsglede, engasjement og appetitt.