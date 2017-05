Det må finnes en grense, også for ytringsfriheten.

Nina Karin Monsen, nå er det på tide å gi seg. Dette er ikke lenger debatt, det er trakassering og mobbing. Et stort JA til ytringsfrihet. Ja til å ha egne meninger og dele disse meningene uten å bli sensurert. Men det må finnes en grense, også for denne friheten.

Det er en myte at det er to seksuelle virkeligheter | Nina Karin Monsen

Vil du ha en saklig debatt om homokampen, likekjønnet ekteskap, kunstig befruktning og homofiles rolle i samfunnet? Jeg står ved min invitasjon til en kaffe en dag om du er interessert. Men jeg, og veldig mange andre, vil ikke akseptere å bli hengt ut som en gruppe sexgale og avvikende mennesker.

Du skriver i BT at årstall ikke er et argument. Vel, det er faktisk det. Atombomben i 1945 var en enkeltstående hendelse i krig. Homokampen er en prosess som har pågått i årevis, det er altså en prosess. Det burde kanskje ikke overraske meg, men jeg blir litt satt ut av at en kvinne som deg med filosof- og forfattertittel ikke evner å se forskjellen.

På din egen Facebook-profil ytret du deg også om det å normalisere homofili gjennom å se på alle dyreartene som praktiserer likekjønnet sex eller til og med parforhold. Du argumenterer for at dyr dreper, og skal det da rettferdiggjøre at mennesker dreper? Nei, Monsen. Men sist jeg sjekket var det (heldigvis) en stor forskjell mellom drap og kjærlighet. Homofili og kriminelle handlinger er ikke det samme, det ga vi oss med i 1972.

At du ikke er enig med oss er helt i orden, men vokt dine ord. Unge mennesker leser også avisene, og er man ung, innelåst i det beryktede skapet, er man ofte ekstremt sårbar. Vi har mistet mange nok til selvmord, og ja, det er virkelig en tragisk skjebne. Men det er ikke mennesket bak som er tragisk, det er utfallet. Og det fine er at vi alle kan gjøre noe for å unngå dette. Vi kan akseptere at vi er forskjellige, vi kan bry oss som medmennesker og vi kan diskutere uten å trakassere.

Så gi deg nå, Monsen. Homokampen har en lang vei å gå, men vi skal kun fremover. Bli gjerne med på moroa, for eksempel i paraden 10. juni. Jeg lover at vi tar imot deg med åpne armer.