Hvis byggesaksavdelingen i Bergen var en butikk, ville jeg aldri handlet der igjen.

Idag la byrådet frem forslag til neste års budsjett for Bergen. Flere gebyrer øker sammenlignet med 2016. Dersom du for eksempel skal søke om fradeling av en tomt som er uregulert dobles gebyret.

Økte gebyrer for å bygge får lite oppmerksomhet når bybudsjetter skal vedtas. Manglende innsyn i kommunens fakturering gjør det umulig for oss folkevalgte å komme med realistiske forslag til hvordan byggesaksavdelingen kan effektiviseres. Jeg mener at kommunens gebyrer rammer for mange innbyggere til at debatten skal få drukne i øvrige saker vi folkevalgte diskuterer.

Som politiker hører jeg stadig om bergensere som har gjort forsøk på å få innsyn i timeføringen til kommunens ansatte ved Etat for byggesak og private planer uten hell. Noen har gjort forsøk på å regne ut hvor mange timer de antar at kommunens ansatte har benyttet for å behandle deres byggesøknad. Dersom utregningene stemmer betyr det at Bergen kommune fakturerer opp imot 7000 kroner i timen. Det er en timelønn de fleste av oss kan drømme om.

Det er et demokratisk problem at vi innbyggere eller for den del folkevalgte politikere i bystyret slik som meg, ikke kjenner bakgrunnen for høye gebyrer. Inntil Bergen kommune kan bevise det motsatte vil jeg anta at de stadig økende gebyrene vi må betale selv for mindre endringer i egen bolig skyldes usedvanlig ineffektivt arbeid i administrasjonen.

Gebyrene vi innbyggere betaler til byggesaksavdelingen er basert på selvkostprinsippet, altså skal regningen vi betaler gjenspeile kommunens faktiske utgifter for behandling av byggesøknaden. Jeg har ikke tro på at byggesaksavdelingen lider av pengemangel fordi vi betaler for lave gebyrer, men det er åpenbart at avdelingen har behov for effektivisering.

Veldig mange av oss har hatt nærmest surrealistiske møter med byggesaksavdelingen. Hvis byggesaksavdelingen i Bergen var en butikk ville jeg aldri handlet der flere ganger. Nylig tok det tre uker og fire purringer før kommunen sendte meg noen papirer om min egen bolig. Når selv så enkle oppgaver tar så lang tid er kundeservicen elendig og behovet for effektivisering enormt.

I 2016 gjennomføres det et forsøksprosjekt med timeregistrering i enkelte reguleringssaker som forventes å gi noe ny kunnskap om kostnadsdrivere. Jeg håper resultatet av forsøksordningen kan bli at timeregistrering blir regelen, ikke unntaket.

Ingen av oss hadde akseptert at snekkeren sendte oss en regning på flere tusen kroner uten at han kunne dokumentere timebruk og faktiske utgifter. Vi hadde heller ikke orket å forholde oss til en elektriker som svarte på henvendelser hver tredje uke. Slik bør det heller ikke være når vi søker kommunen om å bygge bolig.